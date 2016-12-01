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冬至怎么补又不会变胖

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2016-12-2039健康网
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核心提示：冬天来了很多人都好吃懒动，于是很快胖了很多，冬天是一个进补的季节，但是如果不科学地进补可能就会造成身体的肥胖，所以冬天进补可以，但是一定要科学地进补，一定要让自己在强壮身体的同时又不会变胖，下面就说一下冬至怎么补又不会变胖。

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　　冬天天气寒冷，很多人都喜欢窝在有暖气的房间内，不愿意出去走动，加上冬天天气寒冷人们又吃了很多御寒的食物，这些食物往往是热量很高的食物，所以很多人冬天都会变胖，这让人很烦恼，冬至怎么补又不会变胖？下面就说一下这个问题。

　　一、进食低热量食物

　　人体每天消耗掉的能量大约在5000-7500焦耳之间，如果摄入的热量超过了社体消耗掉的热量就会导致热量在体内转化为脂肪，人就会变胖，所以为了保证身体不会变胖，一定要多吃一些低热量食物，保证热量的消耗量不低于摄入的热量。

　　二、选择高蛋白的食物

　　冬天的时候尽量少吃一些脂肪和碳水化合物含量比较高的食物，可以选择高蛋白的食物，否则人体可能就会变胖哦。

　　三、吃饭前先吃水果

　　在吃饭之前吃一些水果可以促进食物中含有油脂的食物的分解，还能够起到抑制食欲的效果，可以避免进食过多的食物，但是需要注意的是某些水果不适合空腹食用，比如柿子、香蕉等。

　　四、饭前喝汤或者是喝粥

　　饭前喝汤或者是喝粥，能够起到非常好的暖胃效果，而且还能够产生饱足感，可以有效地控制食欲。

　　五、保持清淡饮食

　　尽量多吃一些少油、少盐的食物，特别是可以多吃一些绿叶蔬菜或者是花菜类，多吃一些这样的蔬菜可以帮助消化，。促进肠胃蠕动，从而可以达到清理肠道的作用。

　　六、合理选择肉类

　　吃肉的话最好是选择低热量的肉类，比如鱼肉、鸡鸭肉等，对肉的烹饪方式也一定要注意，不要油炸，最好是煮或者是蒸，避免摄入过多的热量和油脂。

　　七、多喝茶或者是白开水

　　可以多喝一些茶或者是白开水，一定要注意不要摄入过多的饮料或者是果汁，最好是饭后喝点大麦茶或者普洱茶，能够起到消除油脂的作用哦。

　　冬至怎么补又不会变胖？上面介绍了七个方法，大家可以在生活中多多注意，一定可以做到既进补又不会胖。

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