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女士滋阴补肾汤有哪些呢

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2017-02-0339健康网
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核心提示：女士滋阴补肾汤有哪些？鹿筋附片汤适用于筋骨失健等患者饮服，可以帮助女性滋阴补肾，可以强筋健骨，益气养血。雪凤囊筋滋阴补肾汤适合补虚损，壮筋骨及治劳损；适合女性的滋阴补肾汤还有虫草鸭块汤，可以滋阴补肾，有效改善腰膝酸软。

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　　 女人想要滋阴补肾，食疗的效果通常是比较好的。女人的美，要“吃”出来，许多食物也可以帮助你滋阴补肾的。那女人什么汤滋阴补肾呢？小编在此给大家介绍几款女士滋阴补肾汤。

　　 女士滋阴补肾汤

　　 鹿筋附片汤适用于筋骨失健等患者饮服，可以帮助女性滋阴补肾。取二百克鹿筋和五十克附片，两只猪蹄，少许味精、葱姜和盐。鹿筋洗净泡发；猪蹄去除毛和杂质。鹿筋、附片及猪蹄下锅加清水烧沸，再用小火将肉和筋炖熟，最后放入姜葱、味精及精盐。这款女士滋阴补肾汤可以强筋健骨，益气养血。

　　 雪凤囊筋滋阴补肾汤对风湿性关节炎的治疗也有一定的效果。取二百五十克鹿筋和二十克雪莲花，五十克蘑菇片和二百克鸡爪，还有三十克火腿。鹿筋洗净浸泡多次，让它充分发涨。姜切片，葱切段。鹿筋去掉筋膜后切指条块，加入葱姜、黄酒、水一起煨透。鹿筋、鸡爪和雪莲花下煲，放入火腿和蘑菇，倒入高汤后蒸2小时，加入调味料继续蒸三十分钟。这款女士滋阴补肾汤适合补虚损，壮筋骨及治劳损。

　　 适合女性的滋阴补肾汤还有虫草鸭块汤，所需食材有二十克的冬虫夏草和一只鸭子，少许黄酒、味精、葱姜、盐、胡椒粉及清汤。鸭子去内脏和毛，用沸水煮15分钟后切块；冬虫夏草洗净。锅内倒水，倒入黄酒、葱姜、胡椒粉和盐一起调味。再放入鸭肉。鸭肉上插一些小孔，孔内插上冬虫夏草后蒸六十分钟即可。女性饮用后可以滋阴补肾。连续饮用一星期可有效改善腰膝酸软。

　　 还有莲子乌龟汤也适合女士滋阴补肾。先准备一只乌龟，四十克莲子和五克人参，少许盐、味精、料酒及姜葱。乌龟去内脏后切块。莲子和人参洗净。龟肉与莲子、姜葱等一起下锅，加水用小火将龟肉炖熟，再调味即成。这款滋阴补肾此汤不适合大量饮用，容易上火。今天要给大家介绍的女士滋阴补肾汤就是以上四款了，赶紧学起来吧。

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