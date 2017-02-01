女人吃什么补肾 你知道吗

核心提示：女人吃什么补肾？女人想要补肾可以试试乳鸽、灵芝、红枣和枸杞制作的灵芝杞枣炖乳鸽；灵芝和猪蹄一起炖汤也可以帮助女人补肾，可以试试灵芝炖猪蹄；灵芝鹌鹑蛋汤可以补血肾益精，帮助女性朋友悦色减皱；女人补肾还可以吃灵芝莲心百合瘦肉。

你知道女人吃什么补肾吗？灵芝被誉为仙草，养生功效良多，不仅是珍贵药材，更是女性滋补养肾佳品。那女人吃什么补肾呢？灵芝要怎么吃才有补肾功效？今天小编要给女性朋友介绍几款灵芝补肾食谱。

灵芝补肾法

女人想要补肾可以试试灵芝杞枣炖乳鸽。先买好两只乳鸽、十克灵芝和三十克红枣、二十克的枸杞。乳鸽清理干净后放入高压锅，加冷水和红枣、枸杞子、灵芝，炖25分钟。然后开锅盖，倒点盐、黑胡椒粉搅拌调味。趁着温热盛碗食用。

灵芝和猪蹄一起炖汤也可以帮助女人补肾。灵芝炖猪蹄的材料有十五克灵芝和一个猪蹄、少许料酒、盐、味精、葱姜和猪油。猪蹄洗净用沸水淖后取出洗净，灵芝切片。猪油烧热后煸香葱姜，下猪蹄、水、料酒、味精、盐和灵芝一起煮沸，文火慢慢把猪蹄炖烂即成。

女人吃什么补肾呢？灵芝鹌鹑蛋汤也是补肾佳品，需要十二个鹌鹑蛋和六十克灵芝、还有十二颗红枣。灵芝洗净切块，鹌鹑蛋先煮熟去壳。再把各种食材放入锅中，加水煮沸，再用小火慢慢量灵芝炖出味，放入白糖后饮用。灵芝鹌鹑蛋汤可以补血肾益精，帮助女性朋友悦色减皱。

女性朋友要如何利用灵芝来补肾呢？女人补肾还可以吃灵芝莲心百合瘦肉。取六克灵芝和三十克莲子，还要三十克百合和二百克瘦肉。各种食材下锅加水用大火煮沸，然后调为小火把灵芝炖出味即可。现在大家知道女人吃什么补肾了吧，以上这些用灵芝制作的补肾食谱，都可以帮助女性安神健脾、补肾健体。