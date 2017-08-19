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沙棘是什么？维生素C含量丰富

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2017-08-19太平洋时尚网
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核心提示：沙棘是什么？沙棘不是一种植物，也不是一种果实，其实沙棘是一种植物和果实的统称。

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　　沙棘是什么？沙棘不是一种植物，也不是一种果实，其实沙棘是一种植物和果实的统称。

　　很多人没有听过这个名字，也没有见过，因为沙棘主要的生长地方是一些比较干旱的环境，分布地区是西北地域。沙棘的作用是很多方面的，在很领域上面都有所利用，所以说沙棘影响的方面是很大的。

　　值得一提的就是沙棘的维生素C的含量是很丰富的，水果的维生素C本来就很多，但是沙棘的维生素含量要比一般的水果更多。沙棘有着治疗人体胃病的功效，还有着止咳的作用。

　　药用价值

　　沙棘果和油具有很高的药用价值，可降低胆固醇，缓解心绞痛发作，还有防治冠状动脉粥样硬化性心脏病的作用;有祛痰、止咳、平喘和治疗慢性气管炎的作用;能治疗胃和十二指肠溃疡以及消化不良等，对慢性浅表性胃炎、萎缩性胃炎、结肠炎等病症疗效显著;对烧伤、烫伤、刀烧、冻伤有很好的治疗作用;对妇女宫颈糜烂有良好的治疗效果。

　　沙棘是什么？植物和果实的统称

　　沙棘沙棘最有价值之一的就是沙棘油，沙棘油中含有206种对人体有益的活性物质，其中有46种生物活性物质，含有大量的维生素E、维生素A、黄酮等，具有抗疲劳和增强机体活力及抗癌等特殊药理性能，具有保护和加速修复胃黏膜、增加肠道双歧杆菌的药性，有降减血浆胆固醇、减少血管壁中胆固醇含量的作用，能防治高血脂症和动脉粥样硬化症，并有促进伤口愈合的作用。

　　沙棘果实中含有异鼠李素及其糖甙、槲皮素、山柰酚等7种黄桐物质，具有止咳、平喘祛痰、扩张冠状血管、降低胆固醇的效能，常用于治疗缺血性心脏病，对治疗心绞痛有效率达94%。

　　沙棘中SOD活性成分丰富，每克沙棘鲜果SOD含量达到2746.0个酶单位，其含量是人参的4倍。它可以阻断因体内物质过氧化产生的自由基，而这种自由基与人体衰老、疾病的发生密切相关。

　　维生素类：VC能提高免疫功能，防治感冒，抗病毒，还具有非常强的抗氧化作用，提高血管的弹性，促进组织再生，加速伤口愈合。VE是一种非常重要的天然抗氧化剂，对强身健体、延缓衰老的作用大。维生素K1可以治疗各种出血疾病，提高肝脏、心脏机能。


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