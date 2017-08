舌头会卷花 是“天赋异禀”还是“熟能生巧”？

核心提示:通过调查发现,关于能否卷舌到底由什么决定这一问题,早期的科学家们认为,能否卷舌是由基因决定的,在这里简称他们为“基因派”,而到了现代,越来越多人开始认为,能否卷舌并不单单是由基因决定的,通过练习,人们可以掌握卷舌的技能。

不知道大家身边有没有这样的“奇人”:能把自己的舌头折叠数次,在舌尖上卷出一朵“莲花”,就像变魔术似的。喏,就是这样↓↓↓

想不到你是这样的哈利波特

欢迎参与投票

你的舌头能卷花吗?能啊,这叫事儿吗?小菜一碟!不行啊,舌头都抽筋了臣妾也做不到啊!一开始不能,练习了一段时间就做到了~虽然我不能,但我亲眼见过这样的奇人

查看结果

起止时间:2017-08-15 至 2017-08-29

咳咳,不管各位易友能不能,反正大胸妹是不能……

汪:我都可以耶~

但是,大胸妹的好同事,吃货妹,她就能轻轻松松做到,还有我们领导家的小公主也曾亲自给我展示过这一神技。爱钻研的大胸妹自然不会放过这么有趣的话题,于是又趁着上班时间仔细研究了一番!

通过调查,大胸妹发现,关于能否卷舌到底由什么决定这一问题,早期的科学家们认为,能否卷舌是由基因决定的,在这里简称他们为“基因派”,而到了现代,越来越多人开始认为,能否卷舌并不单单是由基因决定的,通过练习,人们可以掌握卷舌的技能,在下文简称他们为“练习派”。下面我们就一起来看看他们分别是怎么说的~

基因派

1940年,果蝇遗传学的先驱之一Alfred Sturtevant在PNAS发了一篇论文叫A New Inherited Character in Man(一个新的人类遗传性状),他找了280个被试者,指出这些人分两类——有些能把舌头侧着卷起来,有些不能。然后将其当做单基因性状做了一些简单的遗传分析,大多数情况下是符合预期的(其中包括2对双生子)。最后他自己得出的结论是,侧卷舌“至少部分是由遗传决定的”(is conditioned at least in part by heredity)。然后,这个结论到了课本里,就成了单基因遗传的典型例证。

但事实上,后续更多的研究佐证了卷舌与否有遗传影响,但不是一个纯遗传的性状,就连当初提出该遗传性状的Sturtevant本人也认可。1965年,Sturtevant说“我很尴尬地发现,在一些当下的文章里,这被看成是一个业已确立的孟德尔式遗传”。

所以,现在很多课本里面写的,能否卷舌是由遗传因素决定的,其实是一个谬传。

练习派

与“基因派”观点不同的“练习派”是这样认为的:卷舌头的能力并非完全来自遗传,也不是简单的遗传特性,它还受到环境因素的影响,通过模仿和练习,卷舌的能力是借助后天练习而获得的。

练习派认为,卷舌是小婴儿出生时就拥有的一个条件反射,在吸吮母乳或奶瓶的时候都会用到这个条件反射,只是部分人在成长过程中退化了这一反射。

人身体上的肌肉有很多,有的肌肉是属于力量型肌肉,比如我们手臂上的肌肉,如果你不用手上的力量,它是不会随意改变形状的。而有的肌肉是属于记忆型肌肉,它是可以移动和变形的。像我们舌头上的肌肉就属于记忆型肌肉,可以随意伸缩、变形,因此它就可以变出多样的形状。

不仅如此,练习派还总结出了练习卷舌大法的要领:

第一步:要让自己的舌头两侧向中间卷起;

第二步:要用舌根的肌肉将卷起的舌头努力往后收缩;

第三步:将原先卷起的舌头两侧往下放,同时要用牙齿和嘴唇将舌头固定住,这样一朵莲花形状的舌头就摆出来了。

大胸妹友情提醒各位易友,要注意在模仿、练习的时候别太用力了,不然可能会出现痉挛的现象,而适量的练习可以使舌头变得更加灵活。

说了这么多,大胸妹认为,也许很多通过后天练习而学会卷舌的人,本身就携带卷舌基因,而对于能否卷舌这件事来说,单有基因而不去练习也是不够的。

好了,有兴趣的易友们,赶快对着镜子修炼你的“卷舌大法”吧!