舌头会卷花 是“天赋异禀”还是“熟能生巧”？

核心提示：通过调查发现，关于能否卷舌到底由什么决定这一问题，早期的科学家们认为，能否卷舌是由基因决定的，在这里简称他们为“基因派”，而到了现代，越来越多人开始认为，能否卷舌并不单单是由基因决定的，通过练习，人们可以掌握卷舌的技能。

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不知道大家身边有没有这样的“奇人”：能把自己的舌头折叠数次，在舌尖上卷出一朵“莲花”，就像变魔术似的。喏，就是这样↓↓↓

想不到你是这样的哈利波特

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你的舌头能卷花吗？能啊，这叫事儿吗？小菜一碟！不行啊，舌头都抽筋了臣妾也做不到啊！一开始不能，练习了一段时间就做到了~虽然我不能，但我亲眼见过这样的奇人

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起止时间：2017-08-15 至 2017-08-29

咳咳，不管各位易友能不能，反正大胸妹是不能……

汪：我都可以耶~

但是，大胸妹的好同事，吃货妹，她就能轻轻松松做到，还有我们领导家的小公主也曾亲自给我展示过这一神技。爱钻研的大胸妹自然不会放过这么有趣的话题，于是又趁着上班时间仔细研究了一番！

通过调查，大胸妹发现，关于能否卷舌到底由什么决定这一问题，早期的科学家们认为，能否卷舌是由基因决定的，在这里简称他们为“基因派”，而到了现代，越来越多人开始认为，能否卷舌并不单单是由基因决定的，通过练习，人们可以掌握卷舌的技能，在下文简称他们为“练习派”。下面我们就一起来看看他们分别是怎么说的~

基因派

1940年，果蝇遗传学的先驱之一Alfred Sturtevant在PNAS发了一篇论文叫A New Inherited Character in Man（一个新的人类遗传性状），他找了280个被试者，指出这些人分两类——有些能把舌头侧着卷起来，有些不能。然后将其当做单基因性状做了一些简单的遗传分析，大多数情况下是符合预期的（其中包括2对双生子）。最后他自己得出的结论是，侧卷舌“至少部分是由遗传决定的”（is conditioned at least in part by heredity）。然后，这个结论到了课本里，就成了单基因遗传的典型例证。

但事实上，后续更多的研究佐证了卷舌与否有遗传影响，但不是一个纯遗传的性状，就连当初提出该遗传性状的Sturtevant本人也认可。1965年，Sturtevant说“我很尴尬地发现，在一些当下的文章里，这被看成是一个业已确立的孟德尔式遗传”。

所以，现在很多课本里面写的，能否卷舌是由遗传因素决定的，其实是一个谬传。

练习派

与“基因派”观点不同的“练习派”是这样认为的：卷舌头的能力并非完全来自遗传，也不是简单的遗传特性，它还受到环境因素的影响，通过模仿和练习，卷舌的能力是借助后天练习而获得的。

练习派认为，卷舌是小婴儿出生时就拥有的一个条件反射，在吸吮母乳或奶瓶的时候都会用到这个条件反射，只是部分人在成长过程中退化了这一反射。

人身体上的肌肉有很多，有的肌肉是属于力量型肌肉，比如我们手臂上的肌肉，如果你不用手上的力量，它是不会随意改变形状的。而有的肌肉是属于记忆型肌肉，它是可以移动和变形的。像我们舌头上的肌肉就属于记忆型肌肉，可以随意伸缩、变形，因此它就可以变出多样的形状。

不仅如此，练习派还总结出了练习卷舌大法的要领：

第一步：要让自己的舌头两侧向中间卷起；

第二步：要用舌根的肌肉将卷起的舌头努力往后收缩；

第三步：将原先卷起的舌头两侧往下放，同时要用牙齿和嘴唇将舌头固定住，这样一朵莲花形状的舌头就摆出来了。

大胸妹友情提醒各位易友，要注意在模仿、练习的时候别太用力了，不然可能会出现痉挛的现象，而适量的练习可以使舌头变得更加灵活。

说了这么多，大胸妹认为，也许很多通过后天练习而学会卷舌的人，本身就携带卷舌基因，而对于能否卷舌这件事来说，单有基因而不去练习也是不够的。

好了，有兴趣的易友们，赶快对着镜子修炼你的“卷舌大法”吧！