睡眠好坏真的跟床头朝向有关吗？

核心提示：人体睡眠时应该头朝北、脚朝南，此种体位与地球磁力方向一致，这种顺应地球磁场方向的睡眠方式能够减少地磁对人体的影响，从而助人们保持良好睡眠。睡眠真的跟床头的朝向有关吗？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

人体睡眠时应该头朝北、脚朝南，此种体位与地球磁力方向一致，这种顺应地球磁场方向的睡眠方式能够减少地磁对人体的影响，从而助人们保持良好睡眠。睡眠真的跟床头的朝向有关吗？

睡眠是人体为了顺应自然规律而出现的一种自发行为，它能够让人体大脑和身体得到休息、休整和恢复。当然，人们为了追求高质量的睡眠，也想尽了顺应自然规律的方法。有些网友指出，人们的床不宜朝向正西方，这是因为如果头朝向正西方，那么其睡眠体位将与地球自转的自西向东方向相反，长此以往会导致人体产生0不适感。网友还称，这个原理如同坐车，如果人们面向车子前进相反的方向，那么身体会更易感到疲劳，晕车的人效果更加明显。这种说法听起来似乎有一定道理，但事实真的是这样吗？

确有人提出床头方位学说 但目前并无科学理论证实

其实，人们对于床头朝向问题说法层出不穷，有人认为床头不宜朝向正西方，因为这样会使人体体位运动方向与地球自转方向相反从而让人体产生不适感。还有说法指出，人体睡眠时应该头朝北、脚朝南，此种体位与地球磁力方向一致，这种顺应地球磁场方向的睡眠方式能够减少地磁对人体的影响，从而助人们保持良好睡眠。另外，中医还有说法，认为人体应当遵循“四时养生”，即随春东、夏南、长夏中、秋西、冬北四季的交替而改变睡眠朝向。

关于床头朝向的说法诸多，那么究竟哪一种是最靠谱的呢？暨南大学附属第一医院睡眠医学中心教授潘集阳表示，确实有学者提出床头方位学说，但是到目前为止此项学说并未得到科学理论的证实。潘教授指出，其实床头朝向对人体的睡眠影响并没有网友说得那么夸张，要想提高睡眠质量还应该从改善睡眠条件入手。潘教授指出，把握好睡眠的光线和睡眠温度这两个关键点，才是拥有好睡眠的前提条件。

控制好睡眠光线和温度 轻松享受高质睡眠

潘教授认为，当代人睡前活动颇为丰富，殊不知某些活动在无形中就影响了他们的睡眠质量。他指出，美国的玛丽安娜·菲戈罗及其领导的一组科学家们研究发现，睡眠障碍者数量的增长与使用iPad等平板电脑有关，因为这些自发光显示设备造成的短波光辐射已经接近褪黑素抑制的峰值灵敏度。此项实验让13名20岁左右的志愿者在睡前使用2小时iPad，结果他们的褪黑素水平被抑制了23%；研究还测量了使用1小时iPad后的结果但并没有发现明显的数据变化。褪黑素是一种控制人体生物钟、促进人体睡眠的激素，褪黑素减少会直接导致人体在睡眠时段内仍然处于清醒状态，难以入睡。本项实验证实了，ipad等设备的屏幕会发出蓝色的光，这种光与阳光类似，会抑制大脑分泌褪黑素，从而对人体睡眠质量产生不利影响。

对此，潘教授指出，睡前接触电子产品或成为当代青少年及成年人睡眠推迟的一大原因。他建议大家在睡前尽量不接触蓝光设备，让身体在不受光线打扰的条件下享受健康睡眠。尤其是对于失眠患者来说，尽量避免睡前接触蓝光对其睡眠质量的改善有很大意义。

另外，潘教授指出睡前温度对人体睡眠也有一定的影响作用。按照人类生理活动的节律，人体在21时开始分泌褪黑素，同时体温下降，到达凌晨2：00时人体进入最深度睡眠，凌晨2~4时体温逐渐下降至最低，第二天早上7：30褪黑素停止分泌，这是人体顺应自然的一种变化，也是人体进入睡眠状态的一种正常表现。英国进行的一项实验，测量受试者23点时人体直肠温度为36℃左右，而后让受试者洗澡再测直肠温度为38℃左右，此时让受试者进入睡前准备。结果显示，受试者体温升高后其入睡时间延长，并出现轻微失眠现象，且经历了1小时受试者的体温才从38℃左右降低至36℃左右。

潘教授称，这项实验说明温度对人体入睡来说是十分重要的，人体遵循自然的生理活动节律，体温也随着生理节律变化而变化，如果人为扰乱了这种节律，很容易影响人体的睡眠质量。潘教授建议大家，入睡前尽量不要进行剧烈运动，尤其是人们在睡前1小时内最好不要洗澡，让自身体温维持在正常范围内，这样对顺利入睡有一定好处。

其实，人们要想拥有一个高质量的睡眠，与其纠结床头朝向的问题，倒不如从睡眠的本质入手。如果你能够做到顺应自然规律，保持心情舒畅、按时睡觉、保持充足睡眠时间、不在睡前进行剧烈运动或进食、尽量为自己提供舒适安静的自然环境，自然就能够拥有一个高品质的睡眠。