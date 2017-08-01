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更年期女性要怎样做好保健工作呢？

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2017-08-1939健康网
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核心提示：月经紊乱是更年期妇女最普遍、最突出的表现。月经经常延迟，甚至几个月才来潮一次，经量也逐渐减少。当雌激素越来越少，已不能引起子宫内膜变化时，月经就停止了，称为绝经。更年期女性要怎样做好保健呢？

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　　月经紊乱是更年期妇女最普遍、最突出的表现。月经经常延迟，甚至几个月才来潮一次，经量也逐渐减少。当雌激素越来越少，已不能引起子宫内膜变化时，月经就停止了，称为绝经。更年期女性要怎样做好保健呢？

　　更年期的症状

　　一：阵热潮红

　　这是更年期主要特征之一，部分妇女在更年期内由于雌激素的水平下降，血中钙水平也有所下降，会有一阵阵地发热、脸红、出汗，伴有头晕、心慌，持续时间为一两分钟或12分钟～15分钟不等。

　　二：月经紊乱

　　月经紊乱是更年期妇女最普遍、最突出的表现。月经经常延迟，甚至几个月才来潮一次，经量也逐渐减少。当雌激素越来越少，已不能引起子宫内膜变化时，月经就停止了，称为绝经。

　　三：神经、精神障碍

　　有的更年期女性，血压上下波动较明显，可能有情绪不稳定，易激动，性格变化、记忆力减退等。

　　四：心血管及脂代谢障碍

　　可能会出现冠心病糖尿病

　　五：运动系统退化

　　出现腰、背四肢疼痛，部分妇女出现肩周炎颈椎病

　　更年期如何保健？

　　一 增加钙铁摄入量

　　因激素水平低，骨质的钙成分大量丢失，因此更年期女性容易发生骨质疏松，增加骨折的发生率。所以应多吃含钙高的食物如鱼、牛奶，它们不仅含优质的蛋白质，还含有有丰富的钙。

　　二 控制高脂肪和糖类的摄入

　　更年期的女性容易发生肥胖，这是因为内分泌在更年期发生变化，使摄食中枢失调。而随着年龄的增长，人的活动量减少，体内消耗热能随之减少，这容易造成热量过剩引起肥胖。而肥胖又会促使身体动脉硬化症的形成，增加心血管疾病的发病率。所以四十岁的女人一定要控制饮食，特别是要控制高脂肪和糖类的摄入，同时保持良好的运动习惯，这能帮助减少心脑血管疾病的发生。

　　三 多吃鱼虾和豆类

　　鱼虾所含有的蛋白质为优质蛋白质，而蛋白质关系着我们人体组织的修复以及免疫功能的维持。所以，处于四十岁的女人多摄取这类优质的蛋白质，最好以低脂乳制品类、豆类和鱼虾类为主要蛋白质来源。豆类中含有异黄酮，这种物质能起到类雌激素的所用，能缓解更年期不适。

　　四 多吃蔬果和粗粮

　　许多富含纤维的蔬菜，如豆芽、萝卜、芋头、海藻、叶菜类、土豆、黄瓜、青椒等，有助于消化液分泌，增加胃肠蠕动，促进胆固醇的排泄。另外，洋葱、大蒜有良好降脂助食作用。木耳、香菇能补气强身，益气助食。此外，主食应粗细粮搭配，保证B族维生素的摄取。

　　五 少喝咖啡

　　研究表明，咖啡因能引起潮热，因为它会扩张血管。此外，长期喝咖啡也是骨质疏松的诱发因素。

　　六 降低盐摄入量

　　更年期妇女由于内分泌的改变，可能会出现水肿、高血压，因此更应该严格限盐，每天食盐摄入量最好能控制在3～5克。


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