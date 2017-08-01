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午睡姿势关乎着你午觉的质量！

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2017-08-2639健康网
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核心提示：对于办公一族来说，每天中午都有午休时间的，睡午觉无非就是为了让下午更有精神上班，但是有些人是反而睡完午觉之后更加疲惫了。那这是为什么呢？这都是跟午睡姿势有关！

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　　对于办公一族来说，每天中午都有午休时间的，睡午觉无非就是为了让下午更有精神上班，但是有些人是反而睡完午觉之后更加疲惫了。那这是为什么呢？这都是跟午睡姿势有关！

　　一、为什么要睡午觉？

　　中医把午觉又称为“子午觉”，是指中午11点到1点时睡的觉，这时正是人体阳气最盛的时候，适当睡眠，有调节阴阳平衡的作用，令人变得神清气爽，精力充沛。当然，午觉的好处绝不仅此，它还具有减压、提神、护心的作用。

　　1.降血压。美国阿勒格尼学院研究人员的最新研究发现，如果工作压力大使人血压升高，不妨午睡片刻，这样会有助降低血压

　　2.保护心脏。一项希腊研究显示，每周至少3次，每次午睡30分钟，可使因心脏病猝死的风险降低37%；另有资料证明，在有午休习惯的国家和地区，冠心病的发病率要比不午睡的国家低得多。研究人员认为，这可能得益于午休能舒缓心血管系统，并降低人体紧张度。

　　3.增强记忆力。美国研究人员发现，午睡可以令人的精力和警觉性得到大幅度提高；德国杜塞道夫大学的研究则显示，午睡不但可以消除疲劳，还能增强记忆力。

　　4.提高免疫力。德国精神病研究所的睡眠专家发现，中午1点是人在白天一个明显的睡眠高峰。这时睡个短觉，可有效刺激体内淋巴细胞，增强免疫细胞活跃性。

　　5.振奋情绪，赶走抑郁。美国哈佛大学心理学家发现，午后打盹可改善心情，降低紧张度，缓解压力；美国斯坦福大学医学院的一项研究更是发现，每天午睡还可有效赶走抑郁情绪。

　　二、睡午觉的最佳姿势？

　　最常睡午觉的人群就是上班族，既然是在公司上班，那睡眠的环境和条件是没法保证的，因此，中午在办公室会看到各种不同的睡姿，这些睡姿也就决定着你醒后的精神状况。

　　趴着睡是最常见的午睡姿势，但它却不是最健康的。经常趴着睡，可能会带来3种后果：

　　（1）睡不踏实：这种姿势并不能使身体得到充分放松，身体某些肌肉群、汗腺、皮肤仍处于紧张状态，导致睡后不仅没有精神饱满的感觉，相反可能感到更加疲惫。

　　（2）影响头部供血：伏案午睡会减少头部供血，使人醒后出现头昏、眼花、耳鸣等大脑缺血缺氧的症状，时间长了还可引发脊柱变形、腰肌劳损等。

　　（3）压迫眼球：有的人用手当枕头，趴在桌上午睡，这样会使眼球受压，还会压迫胸部，影响呼吸，也影响血液循环和神经传导，使双臂、双手发麻刺痛。

　　编辑小建议：如果实在需要趴着睡，专家建议最好用抱枕或枕头垫高头脸部，让腰部不致过于弯曲，或是将手垫在额头处做为支点，以减少对脸部或眼睛的压迫。

　　推荐两种健康姿势：

　　（1）在椅子上仰躺睡：这种姿势避免了对眼球的压迫，对颈椎和腰椎的压力也会减少，呼吸也会比较顺畅。如果使用这种睡姿，记得要在颈部垫上一个充气枕来分担颈椎的压力，同时腰部垫一个靠垫。

　　（2）靠墙睡：注意不要直接身体直接接触墙壁，因为墙壁的寒气就会对人体造成伤害，极可能诱发一些寒症。可以采用眼罩，随时随地往脑袋一扣都能开睡。

　　三、午觉睡多久最好？

　　现在的公司中午都会给员工留出一部分时间吃饭和睡午觉，这些时间是自己支配的，所以午觉的时间有长有短，下面我们就来看看不同时间午觉对身体的作用。

　　10-20分钟：非常适合恢复警觉性和精力，此长度的午睡局限于很浅的非快动眼睡眠，因此醒来后可以马上投入工作。

　　30分钟：这种长度的午睡，可能导致醒后出现“睡眠迟钝”现象：一种类似醉酒的状态。而睡眠本身所带来的精力恢复作用也会滞后显现。

　　60分钟：这个长度的午睡可以使人体达到最深层的慢波睡眠，有利于改善陈述性记忆(如：人名、文字)。负面作用是，也有睡眠迟钝现象。

　　90分钟：这是一个完整的睡眠周期，包括：浅睡眠、深睡眠、快动眼睡眠(REM)，并常伴做梦。这有利于改善情绪、程序性记忆(如：骑车、弹钢琴)和创造力，而且易于唤醒，无睡眠迟钝现象。

　　综上所述，对于上班族而言，最佳的午觉时间是不超过30分钟，有相关研究表明，人们入睡超过半个小时之后，便由浅睡眠进入深睡眠阶段，此时大脑各中枢神经抑制过程加深，流经脑组织的血液相对减少。若在此时醒来，因为被抑制了的大脑皮层还未兴奋，大脑就会出现暂时的相对供血不足，造成一时性植物神经功能紊乱，醒来后会感觉更加困倦。


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