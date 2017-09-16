核心提示：进入秋天，出汗少了，让人感觉神清气爽；但秋燥的困扰也随之而来，皮肤和嘴唇脱皮、咽喉干、免疫力降低，稍有不慎就会呼吸道感染或换季感冒，整个人都感觉不好了。其实，秋季吃对饮食可以帮你防秋燥。

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进入秋天，出汗少了，让人感觉神清气爽;但秋燥的困扰也随之而来，皮肤和嘴唇脱皮、咽喉干、免疫力降低，稍有不慎就会呼吸道感染或换季感冒，整个人都感觉不好了。其实，秋季吃对饮食可以帮你防秋燥。

少量多次喝足水。秋天湿度降低，皮肤、嘴唇和咽喉表皮细胞更易丢失水分。喝水是最直接的补水方法。根据中国居民膳食指南建议，成年轻体力劳动者女性每天饮水至少1500毫升，男性1700毫升。这是一个最少量，每天喝2000~3000毫升都可以。

需要提醒的是，喝水最好喝白开水，要少量多次，不要“牛饮”或等口渴了再喝。睡前喝点水可避免夜间因出汗、呼吸、尿液损失水分导致的血液黏稠;早晨喝点水可及时补水。

橙色蔬果缓干燥。不少蔬果含水量高达90%，也是补水大户。胡萝卜、彩椒、芒果等橙黄色蔬果还富含β胡萝卜素，可以在体内转化为维生素A，有助于维持皮肤、嘴唇和咽喉上皮细胞完整性，从而缓解秋燥。另外，蔬果含有的番茄红素、花青素、维生素C均有利于皮肤健康。

其实，燕麦、小米、高粱、薏米、红豆等粗粮的谷皮和糊粉层也富含有利于皮肤健康的B族维生素，建议多吃些杂粮饭或粥、杂粮豆浆或磨成全谷粉。多吃粗粮不是说要拒绝白米白面，而是每天主食中粗粮的比例占1/3~1/2。

牛奶豆浆要多喝。牛奶、豆浆含有大量水和蛋白质，最好每天喝上300毫升。喜欢喝豆浆的可以提前一夜淘洗好大豆放入豆浆机中，加好水，第二天起床后启动开关即可。

多喝粥也能防秋燥，前一天晚上把原料淘洗好放入电饭煲，加水，定好时间，第二天早上就可以喝到热乎乎的粥了。汤汤水水也不能被忽略。用高压锅45分钟就能做一锅汤，平时海带、山药、藕、冬瓜加排骨炖汤或鱼汤都能滋补身体。

坚果含锌助保湿。坚果富含不饱和脂肪酸，是合成细胞膜表面磷脂的原料。磷脂充足，细胞中水分就不易流失。其中的必需脂肪酸有助于皮肤保持“油润”，更好锁住水分;另外，南瓜子、山核桃中的锌也有助于预防皮肤干燥。

建议每天吃一把原味的带壳坚果，以防摄入过多盐或糖。因不饱和脂肪酸易被氧化酸败，形成加速衰老、增加癌症风险的自由基，所以最好选择带壳的。

白色食物养肺好。肺喜润而恶燥，入秋后肺也最易出现不适，引起咳嗽多痰等问题，而中医上讲白色食物入肺，所以秋天多吃白色食物可防秋燥。

常见的藕、白萝卜、冬瓜可以入汤;新鲜莲子可以直接吃，或拌凉菜;干莲子可以入粥;秋梨做汤更润肺;铁棍山药可以入粥，普通山药直接做菜。