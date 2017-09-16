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肾虚的症状与治疗方法有哪些？

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2017-09-16太平洋时尚网
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核心提示：肾虚的症状与治疗方法有哪些？肾虚可引发脑力方面、情志方面及意志方面的症状，如注意力不集中、精力不足、情绪不好、没有自信、工作无热情等。

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　　肾虚的症状与治疗方法有哪些？肾虚可引发脑力方面、情志方面及意志方面的症状，如注意力不集中、精力不足、情绪不好、没有自信、工作无热情等。

　　肾虚的症状与治疗

　　1、早起脸色难看

　　肾虚症状：很多女人在清晨起床后照照镜子，都会发现一个完全陌生的自己：眼睑浮肿(有时候波及到下肢，不知你是否注意到)、出现难看的黑眼圈、面色苍白无光。千万不可简单认为是由于没有化妆，所以看起来不习惯！现在就提醒你，原因也许还是在于肾虚。

　　肾主水，肾虚则水液代谢不利，导致水肿，而眼睑是最容易被发现的部位。至于黑眼圈、面色苍白无光则是由于肾虚导致了血液循环出现问题。

　　中医治法：睡前少喝水。做做强肾操：两足平行，足距同肩宽，目光平视，两臂自然下垂，两掌贴于裤缝，手指自然张开，脚跟提起，连续呼吸9次不落地。等车、排队时都可以做。

　　2、失眠多梦

　　肾虚症状：肾阴虚的女性心情容易烦躁，注意力难以集中，且常常失眠、做梦。此外还常常感到腰膝酸软。

　　肾阴虚则虚火内扰，让人烦躁;晚上阴气无法内收则导致失眠、多梦。再加上阴虚精亏导致骨骼失养，所以肾阴虚的人还常常感到腰膝酸软。

　　中医治法：巨大的工作压力、紧张的情绪、房事过度，或者食用大量温燥食品之后，都可能出现肾阴虚，所以日常生活一定要有节制。另外可以在饮食中多摄入鸭肉甲鱼、藕、莲子百合枸杞子木耳、葡萄、桑葚等食物。这样你就不必再为夜不能寐而忧心忡忡，为注意力无法集中而耽误工作。

　　3、总觉得冷

　　肾虚症状：办公室里别人觉得合适的温度是否总让你直打哆嗦，使得你与同事在空调温度问题上难以达成一致。还有你穿的衣服是否总是比别人多，你是否一受凉就拉肚子。中医认为这些都是肾阳虚造成的。

　　肾虚的人均有副交感神经偏亢进的现象，导致心跳减慢、血压下降，基础体温较低。

　　中医治法：可以在日常饮食中注意选择羊肉、狗肉、牛肉、韭菜、辣椒、葱、姜、龙眼等温补肾阳的食物，这些东西都是处于阳虚状态的肾的最爱。


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