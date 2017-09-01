血热要怎样调理？吃什么来调理？

核心提示：对于血热体质的女性朋友来说，养血的目的其实就是能够使得自己的血液恢复正常的运行状况，避免引起燥热、火气上升、烦躁等症，不过具体的话我们就要做到下面几点。
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血热会引起一系列的疾病，那么血热应该如何调节呢？
对于血热体质的女性朋友来说，养血的目的其实就是能够使得自己的血液恢复正常的运行状况，避免引起燥热、火气上升、烦躁等症，不过具体的话我们就要做到下面几点。
1、避免过多食用燥热性的食物，如辛辣刺激的食物，包括烟酒等都是血热体质的女性应当限制食用的，特别要注意的是对于大多数女性来说是补血良品的阿胶、红枣、枸杞等食物均不适宜血热女性过量食用。
2、规律生活：熬夜，暴饮暴食等不健康的生活习惯是导致火气上升的原因之一，杜绝这些生活习惯才可以让血液消除紧张，恢复正常运行。
3、血热人群不适合参加过于激烈的体育运动，而应当选取温和的运动方式进行锻炼，如太极拳、瑜伽等，有养心调血的功效。
下面我们来看看清血热的药茶有哪些？
黑白茶
墨旱莲30g，白茅根30g，苦瓜根15g，冰糖适量。将诸药洗净，加水适量煎取药汁，再加入冰糖调味即可。每日1剂，不拘时代茶饮。功能滋阴清热，凉血止血。
芙蓉莲蓬茶
木芙蓉花15g，莲蓬15g，冰糖15g。以上前2味加水煎汤，去渣取汁，加入冰糖，代茶频饮。功能清热凉血，消肿解毒。适用于血热型月经过多。
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