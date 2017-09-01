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血热要怎样调理？吃什么来调理？

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2017-09-1639健康网
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核心提示：对于血热体质的女性朋友来说，养血的目的其实就是能够使得自己的血液恢复正常的运行状况，避免引起燥热、火气上升、烦躁等症，不过具体的话我们就要做到下面几点。

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　　血热会引起一系列的疾病，那么血热应该如何调节呢？

　　对于血热体质的女性朋友来说，养血的目的其实就是能够使得自己的血液恢复正常的运行状况，避免引起燥热、火气上升、烦躁等症，不过具体的话我们就要做到下面几点。

　　1、避免过多食用燥热性的食物，如辛辣刺激的食物，包括烟酒等都是血热体质的女性应当限制食用的，特别要注意的是对于大多数女性来说是补血良品的阿胶红枣枸杞等食物均不适宜血热女性过量食用。

　　2、规律生活：熬夜，暴饮暴食等不健康的生活习惯是导致火气上升的原因之一，杜绝这些生活习惯才可以让血液消除紧张，恢复正常运行。

　　3、血热人群不适合参加过于激烈的体育运动，而应当选取温和的运动方式进行锻炼，如太极拳、瑜伽等，有养心调血的功效。

　　下面我们来看看清血热的药茶有哪些？

　　黑白茶

　　墨旱莲30g，白茅根30g，苦瓜根15g，冰糖适量。将诸药洗净，加水适量煎取药汁，再加入冰糖调味即可。每日1剂，不拘时代茶饮。功能滋阴清热，凉血止血。

　　芙蓉莲蓬茶

　　木芙蓉花15g，莲蓬15g，冰糖15g。以上前2味加水煎汤，去渣取汁，加入冰糖，代茶频饮。功能清热凉血，消肿解毒。适用于血热型月经过多


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