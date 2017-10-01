胃部有不适捏捏小腿肚

核心提示：穴位按摩也可以治胃病，胃部不适不妨捏一捏小腿肚。
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每天捏一捏小腿肚部位：
小腿肚内侧1/3处的肌肉部分(腓肠肌内侧缘)。
方法：
用手捏住上述部分肌肉，拇指与四指相对，稍用力按捏，以自觉有较强的酸痛为度。自上而下按捏，再自下而上按捏。一般以各15—30次为宜。根据疼痛情况，酌情加减。每日可进行1—3次。
注意在按捏过程中，应有揉的动作——酸痛感强，止痛效果好，不可因怕有酸痛感而不用力。
此法对急性发作的胃痛效果较好。慢性胃病发作时，运用此法也同样有效。
每天做一做鼓漱、揉一揉腹
止痛之后，为巩固疗效，还可加做两种辅助治疗：
鼓漱：闭口，用舌沿牙齿边缘左右搅动各24次，然后，闭口鼓腮，做漱口动作，待口中津液充满时，分三口慢慢下咽。此法长练，可益胃消食，增强胃肠功能。
揉腹：每当饭后，可适当散步，然后，或卧或坐，用手揉腹。先将双手搓热，分别以左、右手，按顺或逆时针方向，按揉上腹部，各做30次左右，此法可增强胃肠机能，对治疗肠胃病有一定效果。
如此坚持一段时间，不仅胃痛可止，有胃肠病者，也可渐愈。为什么按捏腿肚可解胃痛呢？
从中医角度看来，小腿肚内侧系足太阴脾经、足厥阴肝和足少阴肾经循行之处，故按捏这一部位，对上述经络所在的穴位均有一定刺激作用；对膝以下的远端穴位除此有局部治疗作用外，尚可治疗经络所系之脏器的病痛。足太阴脾经与脾胃相联，故而捏按此处可能治疗胃之疾患。
需要说明的是：这种方法适用于一般胃病，至于胃溃疡病穿孔或急性胰腺炎等急性剧烈的腹部疼痛，应立即去医院诊治。
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