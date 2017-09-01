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秋季养生重在吃！8大禁忌你都知道吗？

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2017-09-1339健康网
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核心提示：随着秋季的到来，不少人都喜欢在秋季进补身体，但秋补并不是人人都适合，有些时候甚至还会越补越虚，下面我们就来了解一下秋季进补的注意事项，看看都有哪些禁忌。

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随着秋季的到来，不少人都喜欢在秋季进补身体，但秋补并不是人人都适合，有些时候甚至还会越补越虚，下面我们就来了解一下秋季进补的注意事项，看看都有哪些禁忌。

一忌：无病乱补不分虚实

进补并不等于一定要补，养生中最忌讳的就是无病乱补，不仅多花钱，还会对身体造成伤害。

比如说大家常听到的鱼肝油，如果食用过多，也会危害健康。

二忌：进补过燥

秋季气候干燥，很多人会出现口干舌燥的现象，或是咽喉出现不适感，这叫秋燥症。

所以在秋季要多吃一些滋阴润肺的食品，如梨、甘蔗等都可以起到润燥功效，少吃一些燥热的进补食物，尤其是羊肉、虾蟹等食物。

三忌：以药代食

不少人以为吃一些补药就能起到进补的效果，这种想法是错误的，因为药补虽然方便，但仍然有着许多的缺陷，有些补药还有副作用，长期实用对身体有害无益。

四忌：凡补必肉


肉类食物不仅有较高的营养，而且味美可口，但肉类不易消化吸收，在消化过程中会产生某些“副产品”如过多的脂类、糖类等物质，增加身体负担，引发疾病。

五忌：越贵越补

不少人都觉得“物以稀为贵”，越是稀有的食材肯定对身体越好，于是经常吃一些燕窝、人参等补品，这些稀有食材的确有着强大的食疗作用，但反过来讲，这些食材对身体来说也是一种负担，补不应该只看价格，很多便宜的食物同样也对身体有好处。

其实，最主要的还是要看自己缺什么，正确认识食品的食疗价值。

六忌：重“进”轻“出”


只关注身体“缺了什么”，忽视了身体“拥有了什么”。荤腥类食物代谢后产生的酸性有毒物质，需及时排出，否则会排便无规律甚至便秘。关注“负营养”，即重视人体废物的排出，减少“肠毒”的滞留与吸收，在进补的同时，亦应重视排便的及时和通畅。

七忌：常“补”不变

不少人喜欢按照自己的口味，现在某一种补品，始终如此，却不知这样做会发展为“偏食”、“嗜食”，这么做不但起不到效果还会影响我们的健康，因为药物和食物既有保健治疗作用，亦有一定的副作用，久服多服会影响体内的营养平衡。

八忌：多多益善

很多人都觉得自己需要进补，只有进补才对身体好，其实有些人根本不需要特意的补身体。这样做，既增加开支，又害自身。任何补品服用过量都有害。认为“多吃补药，有病治病，无病强身”是不科学的。像参茸类补品，如果食用过量容易造成腹胀；我们平日最为常见的维生素C，如果食用过量可导致恶心、呕吐腹泻


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