哈欠不断？不是睡眠不够！可能是脑血栓的前兆！

核心提示：脑血栓，看似离我们有点远。但事实却不是如此，脑血栓不仅对患者的身心健康有影响，严重的话还有可能会导致瘫痪。

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脑血栓，看似离我们有点远。但事实却不是如此，脑血栓不仅对患者的身心健康有影响，严重的话还有可能会导致瘫痪。现在就让我们一起来看看脑血栓有什么前兆，从而提前做好预防措施。

脑血栓前兆

一、睡觉流口水

王彦华医师是河南一所医院的神经内科的副主任，她表示，倘若老年人在睡觉的时候经常流口水，就要当心脑血栓了。

太过劳累、第一次戴假牙等，也会导致流口水，然而，对于那些本来就患有高血压、糖尿病等有可能诱发中风的疾病的老年人来说，经常流口水就有很大的可能性是脑血栓的先兆甚至是脑血栓。

二、哈欠不断

如果老年人频繁出现打哈欠的症状，千万不要用“睡眠不够”、“劳累过度”等借口来安慰自己。因为这种情况很有就是中风的前兆，需要提高警惕，马上到医院就诊。

另外，有数据表明，患缺血性脑血栓病的人，有百分之八十的人在发病前的五到十天会出现哈欠连连的情况。

三、血压异常

当血压突然持续升高到200/120mmHg以上的时候，是发生脑血栓的前兆；当血压突然降低到80/50mmHg以下的时候，是形成脑血栓的前兆。





四、高血压病人的鼻出血

一旦出现这种情况，就需要高度注意。因为除了多次大量鼻出血外，还出现眼底出血、血尿等症状的人有很大的可能性会在6个月之内发生脑血栓。

五、步态异常

出现步履蹒跚、走路的时候双腿没力的症状是偏瘫的前兆之一。

倘若老年人的步态突然发生变化，而且还出现肢体麻木无力的情况的时候，就是发生脑血栓的前兆。

六、突然发生眩晕

彭国球医生是某医院心身医学科门诊的副主任，他指出，眩晕这种现象在脑血栓前兆中是极其常见的，特别是在清晨起床的时候最多这种情况发生。另外，在疲劳、洗澡之后也特别容易发生。尤其是患有高血压的人，如果一两天内反复出现的眩晕现象超过五次，就会增加发生心脑疾病的风险。





七、突然发生剧烈头痛

任何突然发生的剧烈头痛。

1.伴有抽搐发作；

2.近期有头部外伤史；

3.伴有昏迷、嗜睡；

4.头痛的性质、部位、分布等发生了突然的变化；

5.因咳嗽用力而加重的头痛；

6.疼痛剧烈，可在夜间痛醒。