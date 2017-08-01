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哈欠不断？不是睡眠不够！可能是脑血栓的前兆！

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2017-08-1239健康网黄丽蓉
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核心提示：脑血栓，看似离我们有点远。但事实却不是如此，脑血栓不仅对患者的身心健康有影响，严重的话还有可能会导致瘫痪。

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脑血栓，看似离我们有点远。但事实却不是如此，脑血栓不仅对患者的身心健康有影响，严重的话还有可能会导致瘫痪。现在就让我们一起来看看脑血栓有什么前兆，从而提前做好预防措施。

脑血栓前兆

一、睡觉流口水

王彦华医师是河南一所医院的神经内科的副主任，她表示，倘若老年人在睡觉的时候经常流口水，就要当心脑血栓了。

太过劳累、第一次戴假牙等，也会导致流口水，然而，对于那些本来就患有高血压糖尿病等有可能诱发中风的疾病的老年人来说，经常流口水就有很大的可能性是脑血栓的先兆甚至是脑血栓。

二、哈欠不断

如果老年人频繁出现打哈欠的症状，千万不要用“睡眠不够”、“劳累过度”等借口来安慰自己。因为这种情况很有就是中风的前兆，需要提高警惕，马上到医院就诊。

另外，有数据表明，患缺血性脑血栓病的人，有百分之八十的人在发病前的五到十天会出现哈欠连连的情况。

三、血压异常

当血压突然持续升高到200/120mmHg以上的时候，是发生脑血栓的前兆；当血压突然降低到80/50mmHg以下的时候，是形成脑血栓的前兆。


四、高血压病人的鼻出血

一旦出现这种情况，就需要高度注意。因为除了多次大量鼻出血外，还出现眼底出血、血尿等症状的人有很大的可能性会在6个月之内发生脑血栓。

五、步态异常

出现步履蹒跚、走路的时候双腿没力的症状是偏瘫的前兆之一。

倘若老年人的步态突然发生变化，而且还出现肢体麻木无力的情况的时候，就是发生脑血栓的前兆。

六、突然发生眩晕

彭国球医生是某医院心身医学科门诊的副主任，他指出，眩晕这种现象在脑血栓前兆中是极其常见的，特别是在清晨起床的时候最多这种情况发生。另外，在疲劳、洗澡之后也特别容易发生。尤其是患有高血压的人，如果一两天内反复出现的眩晕现象超过五次，就会增加发生心脑疾病的风险。


七、突然发生剧烈头痛

任何突然发生的剧烈头痛。

1.伴有抽搐发作；

2.近期有头部外伤史；

3.伴有昏迷、嗜睡；

4.头痛的性质、部位、分布等发生了突然的变化；

5.因咳嗽用力而加重的头痛；

6.疼痛剧烈，可在夜间痛醒。

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