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年轻人患癌的5大信号，很多人都不知道！

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2017-08-2039健康网黄丽蓉
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核心提示：青少年癌症信托中心指出，接近有百分之二十九的青少年的家长和医生都没有关注患癌的信号，直到孩子的病情恶化不得不去医院才发现病情。权威专家给大家介绍了年轻人患癌的五大信号

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在英国《每日邮报》上曾经报导过一项究，这项研究显示，在英国，每年大概有2500个十三到二十四岁的青少年患癌症，占患有癌症总人数的百分之一，癌症是导致年轻人因疾病死亡的主要原因。

青少年癌症信托中心指出，接近有百分之二十九的青少年的家长和医生都没有关注患癌的信号，直到孩子的病情恶化不得不去医院才发现病情。大概有百分之三十二的人多次到全科医生那里做检查，百分之二十四的人到全科医生那里看病，等到病情恶化了才转去急诊室看病。在英国十五到二十四岁的死亡人数中，有百分之九的男性和百分之十五的女性因癌症而死亡。

在这里，权威专家给大家介绍了年轻人患癌的五大信号：

一、疼痛

当止痛药对于疼痛起不了什么作用的时候，建议马上到医院诊断。


二、肿胀

不管身体哪个部位出现不明原因的肿块或者有肿胀感，都应该马上到医院诊断。

三、极度疲惫

当身体感觉特别疲惫，无法保持清醒状态的时候，应该到医院诊断。

四、体重骤降

体重骤然下降许多也是患癌的一大信号。


五、痣改变

当身体上的痣的颜色或者大小有改变的时候，应该马上到医院诊断。

甲状腺癌宫颈癌肠癌卵巢癌是青少年常患的癌症。年轻人患者中大概有百分之八十四的可以活下来。患脑肿瘤的时候，跟儿童和成年人相比，青少年更容易痊愈。但是，对于包括骨癌在内的其它类型的癌症，情况就不容乐观。青少年癌症信托中心称，这是因为与儿童成人相比，青少年有不同的生理机能，所以对治疗的反应也不一样。但是，关于青少年这个群体的癌症的研究工作并没有做到位。比如，尤文氏肉瘤是一种以青少年作为主要载体的癌症，然而在过去的三十年中，对于这种癌症的治疗并没有得到发展，这个类型的癌症依然是目前患者存活率最低的癌症之一。

青少年癌症信托中心希望可以鼓励更多十三到二十四岁的年轻人到医生那里接受诊断，从而为13-24岁这个年龄段的抗癌策略的研究工作贡献一份力量。这个机构的首席执行官西沃恩·邓恩称，青少年癌症信托中心会竭力研究癌症早期诊断的新策略。


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甲状腺癌

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常见症状：甲状腺结节 声音嘶哑

并发症状：查看更多>>

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