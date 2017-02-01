男人补肾配方有哪些 为您推荐三款食谱

核心提示：相信大家都知道，十个男人有七个会出现肾虚的症状。其实这也是比较常见的情况，如果现在的男性朋友没有节制自己的房事，又不多注意进补，就会给自己的健康带来很大的危害，还会造成肾虚的症状。那么究竟男人补肾配方有哪些呢？
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相信大家都知道，十个男人有七个会出现肾虚的症状。其实这也是比较常见的情况，如果现在的男性朋友没有节制自己的房事，又不多注意进补，就会给自己的健康带来很大的危害，还会造成肾虚的症状。那么究竟男人补肾配方有哪些呢?通过什么样的食谱能够进行补肾呢?
1、锁阳羊肉汤
先将羊肉串烫一烫，香菇清洗干净之后切成细丝，之后将羊肉、香菇和生姜以及锁阳一起放进锅里面，水必须要漫过所有的食材，通过大火煮开之后等上十分钟，转成小火来慢炖一个小时。在即将起锅之前，加上一些米酒和盐就可以直接服用。通过这道锁阳羊肉汤，能够有效的治疗各种肾阳虚的症状。
2、山药栗子粥
将山药去皮之后，红枣清洗干净，备好大米和糯米以及枸杞，山药要切成大小差不多的块，往锅里放上一些水，将糯米和大米清洗干净之后放进锅里面，接着放进红枣和山药，用水浸泡十分钟之后放进锅里面，炖成粥之后就可以直接食用。
3、泥鳅虾肉汤
将泥鳅放进清水里面，使泥鳅的肠肉的分泌物清洗干净。之后将油锅烧热之后，放上几片姜，之后将泥鳅煎成金黄色，加上三碗水，并且放进五十克的虾肉，之后一起来煮成汤食。一般来说，肾虚的患者需要一周服用两次。
通过对上文的阅读，大家都了解到男人补肾配方有哪些。对于男性朋友来说，一旦出现肾虚的症状时，不但要多吃一些具有补肾功效的食物，还要多进行运动，这样才能够令男性朋友的肾脏更加健康，还能够提高人体的性能力。
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