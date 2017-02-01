女性养生补肾 女性补肾粥

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2017-02-0339健康网
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核心提示：女性补肾粥有哪些？制作女性补肾养生粥可以准备１杯黑和１杯黑豆，两个核桃，适量的枸杞、黑芝麻及莲子，这款女性补肾粥可以帮助女性补肾养血，增强免疫力。天门冬粥也适合女性补肾，不仅能够补肾养血，还可以满足你的味觉体验。

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　　 补肾养血不仅能帮女性抵抗衰老，又能帮男性养精气，所以生活中养生一定少补肾养血。补肾养血粥可以调理身体平衡。那女性补肾粥有哪些呢？下面我们就来学几款适合女性的补肾粥。

　　 女性补肾粥

　　 制作女性补肾养生粥可以准备1杯黑和1杯黑豆，两个核桃，适量的枸杞、黑芝麻及莲子。制作方法如下：食材准备好后，将它们分别淘洗干净，一起倒入高压锅，加水后盖好盖子，用大火煮上汽，再用小火煲三十分钟即可关火后，即可出锅饮服了。

　　 女性补肾粥还有另外一种做法，同样需要上述几种食材，洗净后倒入高压锅，加清水，将锅盖盖好，大火煮好；开锅将粥汤和米分开盛入碗中，早上先喝稀粥，晚上再喝比较稠的粥。清洗食材的时候，黑芝麻要独自清洗。这款女性补肾粥是冬季必不可少的食谱，可以帮助女性补肾养血，增强免疫力。

　　 黑豆、黑米及黑芝麻这三种食物都适合补肾乌发。而花生富含营养，被誉为长生果，其功效主要为调和脾胃，补血止血及降压降脂。而补血止血效果归功于花生的红衣，因此清洗时不要把花生衣洗掉。枸杞则可以降血糖、抗脂肪肝等，防治动脉粥样硬化，补肾功效更为显著。

　　 天门冬粥也适合女性补肾，需要准备二十克天门冬和六十克粳米，少许冰糖。天门冬加水煎浓汁后去渣，倒入粳米煲粥，煲好后放入冰糖。早晚服用一次，可以调治肾阴不足，阴虚内热。这些女性补肾粥和中药食疗相似，不仅能够补肾养血，还可以满足你的味觉体验。需补肾补血的女性可以做个了解。

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