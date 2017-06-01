高考终落幕，四种对策谨防“考后综合征”

核心提示：一年一度的高考终于落下帷幕，早已疲惫至极的家长和考生也终于松了一口气，打算好好放松一下，需要提醒，考生在考后的放松一定要有度，要时刻警惕“高考后综合征”的逆袭。

十年寒窗磨一剑、只待今朝问鼎时。一年一度的高考终于落下帷幕，早已疲惫至极的家长和考生也终于松了一口气，打算好好放松一下，需要提醒，考生在考后的放松一定要有度，要时刻警惕“高考后综合征”的逆袭。

高考后综合征的三大表现

表现一：过度玩乐

高考以后，考生往往认为，苦读数十年，现在终于可以放松了。于是，考生都尽情享受没有考试的日子，敞开肚子吃，熬通宵补“娱乐”课。有些考生甚至颠倒了生物钟，养成白天睡觉、晚上玩乐的不良习惯。而家长也认为该让孩子好好放松一下，疏于对孩子的管教。在高考后到大学开学的3个月假期里，考生放纵玩乐、不讲节制，会造成身心疲劳，影响健康。

表现二：考后抑郁

“走出考场之后陷入对于成绩的担忧，担心自己不能进入理想的院校，并且陷入悔恨交加的情绪中，感觉自己愧对父母家人的期望。”这些考生会表现出焦虑的症状，如紧张、烦躁、易怒、失眠、坐立不安等，还有的表现出强迫思维，如无缘无故认为自己考得不好，并且越想越信以为真，精神沮丧、萎靡。

表现三：过度饮食

考生在考前为了维持身体健康，在饮食上都会有所注意，清淡饮食成为主流。在考后，大部分考生都会放纵自己，吃自己想吃的，喝自己想喝的，暴饮暴食，这样可能会引发肠胃炎或是假期迅速长胖，危害健康。

高考结束，考生们从紧张的复习和考试中解脱出来，但这并不代表他们的解脱，有什么方法可以有效预防“考后综合征”呢？

四种对策谨防“考后综合征”

对策一：考生要合理调整自我认知

考生考后不要胡思乱想，合理调整自我认知，学会接纳自己，高考发挥如何已成定数，考生要自己应进行梳理，做到合理认知，勇敢面对自己的失误。。

对策二：考生要娱乐有度

考试结束后，适度的娱乐是合理的。考生可以选择约朋友旅游、运动等外出活动，也可以选择在家看书、听音乐、上网等，但无论是选择哪种方式，都必须要遵循生活规律，合理安排自己的作息时间和饮食，不能通宵达旦，也不能暴饮暴食，要有规律地生活。

对策三：考生家长进行自我心理调整

“高考后综合征”的预防与调节，与家长的教育方法有直接关系。考生家长要调整认知，降低高考对于自己以及孩子的重要性，灵活看待孩子的未来。家长也要肯定孩子，为孩子的未来做可行的规划。最后家长要学会与孩子分离，要知道孩子最终要拥有自己的生活，而且必将成长为一个独立的人，应该放手让孩子去处理自己的问题。

对策四：考生老师要积极鼓励学生

考生老师也应主动与考生，特别是感到考得不够好的考生联系，引导他们合理放松自我，帮助他们渡过心理难关。