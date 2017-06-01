39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 保健 > 四季保健 > 夏季保健 > 疾病留心 > 正文
综合
问医生

夏天为什么手上起小水泡？

保健文章排行榜
2017-06-1039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：有不少人一到夏天，皮肤就出现小水泡，尤其是手、脚上，而且还会伴随瘙痒的症状出现，很痛苦。这是为什么呢？夏天在手、脚上容易出现的小水泡，叫做汗疱疹，是一种湿疹，皮肤疾病。一般会对称性的发生于手或脚的侧面。因为它发生的部位在手脚这种汗腺特别发达的地方，又以水泡为主要表现，将它命名为汗疱疹。为什么夏天会容易出现汗疱疹呢？

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 白开水 了解详情。

　　有不少人一到夏天，皮肤就出现小水泡，尤其是手、脚上，而且还会伴随瘙痒的症状出现，很痛苦。这是为什么呢？夏天在手、脚上容易出现的小水泡，叫做汗疱疹，是一种湿疹，皮肤疾病。一般会对称性的发生于手或脚的侧面。因为它发生的部位在手脚这种汗腺特别发达的地方，又以水泡为主要表现，将它命名为汗疱疹。为什么夏天会容易出现汗疱疹呢？

　　夏天潮湿，容易导致体内湿热过重，造成手上出现一些小水泡并且轻微瘙痒。中医认为，体内湿热上升时则会在身体上反应。一般这类小水泡是半透明或者是不透明，一般轻微瘙痒。

　　过敏引起的，一些敏感肌肤或者是极易敏感的朋友，也可能会出现手部小水泡的现象。

　　一些真菌引起的。因为夏季到了，很多人谈吐凉快喜欢在冰凉的水里面洗手或者是喜欢接触一些表面冰凉的东西。而上面往往伴随着一些真菌，从而出现小水泡并且伴随着不同程度的瘙痒。

　　如果发现手上长了小水泡，出现汗疱疹的症状，应尽早去治疗，汗疱疹不仅影响手部美观，而且常因瘙痒影响患者生活。严重者可继发感染，出现手部的肿胀，疼痛。

　　要注意，手上起小泡时应该避免搔抓，更不应该抓破小水沟。在季节交换时期，应该养成勤洗手的习惯。建议有这种现象的朋友在平时的生活中，减少接触肥皂、碱、洗衣粉、洗涤灵、汽油、酒精等物;保持情怀畅达，避免七情不遂;不要用手撕脱蜕皮，以防染毒成脓。出现严重的现象要到医院进行治疗，

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

水泡 疱疹

我来评论

已有0人评论  查看评论

保健热讯

寡人的健康纠结 名人健康老故事 冬季养生 健康豆知识

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 教你刷牙的正确打开方式！

    刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...

    详情...
  • 头发没干透就睡觉 五大后果

    从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...

    详情...
  • 你命长不长 看看耳朵就知道

    在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
饮食 减肥 药品 育儿 问答 一周健康热点 保健热文排行 栏目推荐 热点 育儿 养生 疾病 百科 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈