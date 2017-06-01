夏天为什么手上起小水泡？

核心提示：有不少人一到夏天，皮肤就出现小水泡，尤其是手、脚上，而且还会伴随瘙痒的症状出现，很痛苦。这是为什么呢？夏天在手、脚上容易出现的小水泡，叫做汗疱疹，是一种湿疹，皮肤疾病。一般会对称性的发生于手或脚的侧面。因为它发生的部位在手脚这种汗腺特别发达的地方，又以水泡为主要表现，将它命名为汗疱疹。为什么夏天会容易出现汗疱疹呢？

有不少人一到夏天，皮肤就出现小水泡，尤其是手、脚上，而且还会伴随瘙痒的症状出现，很痛苦。这是为什么呢？夏天在手、脚上容易出现的小水泡，叫做汗疱疹，是一种湿疹，皮肤疾病。一般会对称性的发生于手或脚的侧面。因为它发生的部位在手脚这种汗腺特别发达的地方，又以水泡为主要表现，将它命名为汗疱疹。为什么夏天会容易出现汗疱疹呢？



夏天潮湿，容易导致体内湿热过重，造成手上出现一些小水泡并且轻微瘙痒。中医认为，体内湿热上升时则会在身体上反应。一般这类小水泡是半透明或者是不透明，一般轻微瘙痒。

过敏引起的，一些敏感肌肤或者是极易敏感的朋友，也可能会出现手部小水泡的现象。

一些真菌引起的。因为夏季到了，很多人谈吐凉快喜欢在冰凉的水里面洗手或者是喜欢接触一些表面冰凉的东西。而上面往往伴随着一些真菌，从而出现小水泡并且伴随着不同程度的瘙痒。

如果发现手上长了小水泡，出现汗疱疹的症状，应尽早去治疗，汗疱疹不仅影响手部美观，而且常因瘙痒影响患者生活。严重者可继发感染，出现手部的肿胀，疼痛。

要注意，手上起小泡时应该避免搔抓，更不应该抓破小水沟。在季节交换时期，应该养成勤洗手的习惯。建议有这种现象的朋友在平时的生活中，减少接触肥皂、碱、洗衣粉、洗涤灵、汽油、酒精等物;保持情怀畅达，避免七情不遂;不要用手撕脱蜕皮，以防染毒成脓。出现严重的现象要到医院进行治疗，