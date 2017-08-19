异味尴尬讨人嫌！如何才能向腋臭说再见？

核心提示：腋臭的治疗方法多种多样，包括局部外用药物如抗氧化剂、芳香剂、抗胆碱能药物等；激光、电离子、微波等物理疗法。因其有效时间短、不能彻底根治、复发率高，故这种保守治疗方法只能作为暂不进行外科治疗的一个补充手段。

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您是否有过这样的经历：炎热的夏天，拥挤的公交车上、地铁上，一股浓浓的令人窒息的味道从身旁的他/她的腋窝下缓缓游来……

这种令人感到不愉悦的气味就是我们俗称的“狐臭”，也叫“腋臭”。腋臭的发生主要与大汗腺分泌的支链不饱和脂肪酸、类固醇类等物质相关。我国的腋臭发病率约为4%~8%，具有显著的遗传特征、与性激素水平有关、受神经精神因素调控等特点。腋臭影响日常生活和人际交往，给患者带来心理负担。

腋臭是怎么来的？

这要从腋窝处的大汗腺、小汗腺说起。大汗腺也就是顶泌汗腺，顶泌汗腺分泌的汗液初始是无菌的，在微生物的作用下，分解汗液中的有机物，形成具有特殊臭味的短链脂肪酸和氨，导致了顶泌汗腺性臭汗症的发生。汗液是小汗腺分泌的含无机盐的水分，腋部汗液分泌过多是多汗症的临床表现之一，但并不是腋臭。多汗加重腋臭可能是由于大量汗液使大汗腺分泌物更易扩散，增大了与细菌接触的面积，单位时间内分解产生的腋臭前体物质增多，同时造成局部潮湿环境，加快细菌繁殖，腋臭气味会被成倍放大。

如何才能去除腋臭？

腋臭的治疗方法多种多样，包括局部外用药物如抗氧化剂、芳香剂、抗胆碱能药物等；激光、电离子、微波等物理疗法。因其有效时间短、不能彻底根治、复发率高，故这种保守治疗方法只能作为暂不进行外科治疗的一个补充手段。

手术治疗主要针对腋窝局部顶泌汗腺(大汗腺)和腺管，使其彻底破坏、毁损及去除，是根治腋臭最可靠的方法。术式的不同也会造成治疗效果、恢复时间、瘢痕美观、复发率的差异。传统的腋部皮肤切除术是将长有腋毛的皮肤全部切除，最后缝合切口。因切除皮肤过多会导致切口处张力过大、愈合困难、或愈合后形成疤痕挛缩等缺点，严重时上臂上举会产生牵拉感，影响上肢运动，现在基本已被弃用。目前，在传统术式的基础上，医院主要采用“肿胀麻醉下平行腋窝皱襞微小切口汗腺去除术”治疗腋臭，具有效果彻底、切口小而隐蔽、并发症少、恢复时间短、复发率低等优势，获得了满意的临床反馈效果。

哪些人可以接受手术呢？

1）具有明显腋部异味者，年龄≥18岁，尚未满18岁的青少年，腋臭严重者也可以选择手术，但不应低于16岁，年龄过小者，可能由于大汗腺尚未完全发育而导致残留，手术后复发的风险提高。

2）女性避开月经期，以免加重出血，形成血肿。

3）曾经接受过激光或冷冻治疗的病例，应在上一次治疗3到6个月后再接受微创手术。

腋臭手术的术后注意事项：

1）术后两周内双上肢限制剧烈活动：避免手臂外展动作(如搭公车拉手环、穿脱套头衣物、骑车、开车转方向盘等)，剧烈活动可能会导致血肿形成、皮瓣坏死、伤口愈合不良等并发症；

2）忌烟酒、辛辣刺激饮食；

3）术后第5-7天至门诊由医护人员换药；

4）如有突发或持续加重的腋窝肿胀疼痛感、液体渗出及异味，请及时至门诊就诊处置。

微创手术已经成为腋臭外科治疗的发展方向，它的显著优势减少了病人的创伤和痛苦，帮助其消除心理负担，使他们尽快的投入到正常的社交。