夏季女性穿吊带小心惹来疾病！

核心提示：夏天办公室的空调一般温度都调得很低，若穿吊带衫或低领装工作，颈、肩、背部露在外面，很容易使颈背肌肉受寒，引起肌肉组织痉挛、疼痛，从而诱发颈椎病。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

夏天办公室的空调一般温度都调得很低，若穿吊带衫或低领装工作，颈、肩、背部露在外面，很容易使颈背肌肉受寒，引起肌肉组织痉挛、疼痛，从而诱发颈椎病。

吊带衫缘何惹病

一方面，夏天办公室的空调一般温度都调得很低，若穿吊带衫或低领装工作，颈、肩、背部露在外面，很容易使颈背肌肉受寒，引起肌肉组织痉挛、疼痛，从而诱发颈椎病。

另一方面，有些吊带系在脖子上，时间长了，颈部会不由自主地前屈，这种姿势也会引起颈部肌肉紧张、痉挛，造成颈部动力平衡失调，从而加速颈椎的退行性变，最终导致病变的椎体增生、椎间盘退变、韧带钙化等，刺激或压迫相邻的神经根血管，从而加重颈椎负担。对于那些颈椎已经出现早衰症状的人，更会加重颈椎病症。

妙招防治颈椎病

1. 注意保暖

在有空调的办公室里，最好在吊带装外面穿件外套，以免颈部受凉，引发或加重颈椎病。本身已有颈椎不舒服者，更要避免长时间穿吊带装。或者还可以佩带质地柔软的丝巾，这样既保护颈椎，又不失礼仪。

2.适当做工间操

不要久坐，利用工间休息练习一下颈椎操端坐，全身不动，单头部运动，分别做低头、抬头、左转、右转、前伸、后缩;顺、逆时针环绕动作。每次坚持5分钟，动作要轻缓、柔和。

3.摆对电脑显示屏

研究发现，40%的女性脖子提前衰老都是由于显示屏位置摆放不正确造成的。如果显示器偏左，就会使得你左半边颈部肌肉紧绷，反之亦然。所以办公室电脑显示器必须依正中线放置。另外显示器上的起点线必须与你的眼睛保持在同一水平面，不能摆放过高或过低。

如何测试显示屏安装是否得当？

首先，记住显示器上你经常看的一点，然后闭上眼睛。慢慢做几次头部上下运动。当头部运动到你感觉舒服的位置时，停住不动，睁开眼睛。如果显示器安装得合适的话，你的眼睛就刚好定格在之前你记下的那一点上。

4.每周做一次SPA

澳大利亚女性健康协会做过一项研究，专家把50个经常感到颈椎疼痛的女性分成两组，一组进行传统意义上的淋浴疗法，即将喷头水流开大、开猛，让水束大力敲击疼痛部位;另一组进行每周一次的SPA温热水疗。

4周后发现，第一组女性的脖子疼痛状况并无改变，而第二组女性颈部韧带紧张度明显好转。专家认为，这是由于SPA能加速血液循环，软化颈后肌群的原因。

5.经常自我按摩

颈部自我按摩可以改善局部血液循环，缓解软组织紧张，消除颈肌疲劳。防止颈部僵硬。常用的颈部自我按摩手法如下：

(1)用双手拇指腹部在风池穴(头颈交界，后正中线旁一指凹陷处)点按l-2分。

(2)用左手或右手拇、食指自颈后拿捏颈椎两旁肌肉，或用双手拇指腹部揉按颈椎两旁肌肉2-3 分。应重点拿捏或揉按酸痛点，即阿是穴。

(3)将一侧手经前方放至肩上部，用手指腹部揉按或拿捏冈上部肌肉2-3分。再用掌侧叩击冈上部肌肉10次。

自我按摩保健方法简单易行，可每日早晚各按摩1次。颈部疲劳不适时，可随时按。