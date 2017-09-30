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鼻炎鼻塞怎么办？1招解决

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2017-09-30太平洋时尚网
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核心提示：炎鼻塞怎么办？无论在什么场合都止不住地打喷嚏，不停地擤鼻子，擤过之后鼻子又红又肿，真是又难受又难看。

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　　炎鼻塞怎么办？无论在什么场合都止不住地打喷嚏，不停地擤鼻子，擤过之后鼻子又红又肿，真是又难受又难看。

　　鼻炎鼻塞怎么办？

　　鼻炎在医学上指鼻腔黏膜和黏膜下组织的炎症，分为慢性单纯型鼻炎和慢性肥厚型鼻炎两类，前者对应中医里面讲的“鼻塞”的范畴，表现出鼻塞、鼻流清涕，并伴有鼻子痒、咽喉不舒服、咳嗽等症状;后者在中医里对应“鼻渊”的范畴，表现出鼻塞、鼻流浊涕，并伴有嗅觉减退耳鸣等症状。

　　得了鼻炎不能马虎，应该到医院做专业的检查。这里我就针对鼻塞和鼻渊都共有的一个症状——鼻子不通气，来说一说让你的鼻子“通”起来的妙药。

　　要让鼻子“通”起来，妙药就在你的鼻子旁边找，这味药我在讲风寒感冒的时候提到过，就是迎香穴。

　　迎香穴的位置在鼻翼外缘中点旁的鼻唇沟里，是治疗鼻炎、鼻塞的重要穴位。擦热迎香穴要用双手的鱼际部位，具体方法可以参考我在治疗风寒感冒时的讲述。用鱼际擦热迎香是宣肺气、泄肺热、通鼻窍的好方法。

　　此外，如果在擦热迎香穴的时候将范围稍微扩大一点，就可以刺激到另外一个治鼻炎的穴位——上迎香。上迎香就在迎香的上方，即在鼻唇沟向上延伸至鼻翼上缘处。将迎香与上迎香配合起来使用，治疗鼻炎的效果倍增。方法是将双手大鱼际擦热后，擦摩鼻旁鼻唇沟，从迎香到上迎香，反复纵向擦摩，使局部发红发热即可。

　　迎香

　　快速取穴： 在鼻翼外缘中点， 鼻唇沟中取穴。

　　主治： 鼻塞、流鼻涕、牙痛、感冒等。

　　上迎香

　　快速取穴：正坐仰靠，在面部鼻翼软骨与鼻甲的交界处，近鼻唇沟上端处。

　　主治：单纯性鼻炎、过敏性鼻炎、肥大性鼻炎、萎缩性鼻炎、鼻旁窦炎、鼻衄、鼻息肉、嗅觉功能障碍、慢性结膜炎、烂眼弦、暴发火眼、迎风流泪、泪囊炎、感冒头痛、鼻塞、口眼歪斜、头面疔疮。


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