核心提示：塑化剂进入人体后，会破坏体内激素平衡，可能诱发各种疾病，日常生活中该如何拍出塑化剂？

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塑化剂进入人体后，会破坏体内激素平衡，诱发乳房细胞产生癌变。此外，塑化剂代谢时，会产生大量氧化基，也有可能导致基因改变。壁纸、桌布、餐具、玩具、衣服中都可能有塑料成分。不过，无须过度恐慌，只要身体排泄功能正常，多数人可以将塑化剂代谢掉。

那么我们该如何拍出塑化剂？

拒绝塑料餐具

生活中多数物品都含有塑化剂，若仅仅是接触不会影响健康，但如果使用塑料餐具盛装食物，塑化剂会在油、高温的作用下溶出，尤其是一遇热就变软、变形的塑料制品，最终会随食物进入人体。常用塑料杯喝冷饮，尿液里的塑化剂代谢物也会增加，建议改用钢杯、玻璃杯。值得注意的是，许多纸制餐具也会涂上一层塑料膜，因此也存在塑化剂危险。建议平时少用塑料餐具及一次性餐具，尽量用陶瓷或不锈钢餐具。

保鲜膜不能接触食物

姜至刚表示，保鲜膜等易塑性强的塑料制品，更容易因高温溶出塑化剂，再加上经常与食物直接接触，大大增加了人体直接摄取的几率。建议使用保鲜膜时，尽量不要接触到食物，尤其是含油的食物，在用微波炉加热时，要拆掉保鲜膜。

经常洗手

台湾成功大学环境医学研究所教授李俊璋研究发现，受激素影响而性早熟的女孩，如果在饭前坚持洗手，摄入的塑化剂DEHP(邻苯二甲酸二酯)量就会大为降低。接触塑料制品后，也应洗手。

多喝水，多排汗

对于少量的塑化剂，人体肝脏具有一定的解毒功能。建议多喝水，加强体内循环，加速塑化剂的排出。坚持运动多流汗也能加速塑化剂排出。

少喝饮料，少吃动物脂肪

长期小量摄入塑化剂比一次性大剂量地摄入所造成的危害还要大建议从日常饮食上入手，少喝饮料，少吃动物性脂肪以及添加剂多的食品。