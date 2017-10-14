细数紧身牛仔裤的4大危害 怎样穿牛仔裤才健康？

核心提示：牛仔裤永不过时，虽美丽但却给健康带来了隐患。长期穿紧身牛仔裤会给身体带来哪些伤害呢？

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牛仔裤，可以说是永不过时的单品了，几乎人手一条。虽然它能给人们在外观上带来美丽，但在健康问题上，却并非如此。如果长期穿紧身的牛仔裤会对身体造成一些伤害，下面一起来看看到底有哪些危害。

◆常穿紧身牛仔裤的危害

1、尿路感染

牛仔裤对于任何人群都是较受欢迎的，但常穿它，易使人患上尿路感染。由于女性与男性的生理结构的不同，女性患上这种疾病的几率会大于男性，因为女性的尿道口离肛门较近，易被大肠杆菌侵袭。

2、皮肤炎症

牛仔裤大多数都面料较厚，而且紧贴着我们的皮肤，其透气性能、散热性能就会很差。要是在天热的时候，长期穿着的话，很可能会热汗直流，皮肤呼吸就会受到阻碍，导致局部产生缺氧反应诱发皮炎、皮疹等皮肤问题。

另外，90%以上的牛仔裤都会有褪色的现象，尤其是在清洗的时候，掉色更为严重。牛仔裤在漂色时会加入甲醛，它是化工物质之一，如果进入人体，易使人患上皮肤疾病。

3、妇科疾病

由于大部分牛仔裤不透气的特性，使得女性分泌物不易排出，再加上阴部空气流通较差，易使细菌不断滋生，从而导致妇科炎症的出现。

虽说妇科炎症治疗的周期较短，但如果后期不注重护理，或者还长期穿紧身牛仔裤，会造成妇科炎症的反复发作。

4、男性不育

常穿紧身牛仔裤会导致男性不育，因为裤子会紧紧地勒在腹股沟的位置，导致精索静脉回流严重受阻，静脉曲张的同时又导致睾丸的回流静脉受阻，于是就发生了“蛋疼”“蛋烧”。

精索静脉曲张引起男性不育有两个主要因素，一是静脉血的淤滞，导致睾丸的温度升高，干扰了生精能力；二是静脉血的反流淤滞大量代谢废物及毒性物质，影响睾丸功能。两大因素的共同后果可以导致不育，甚至睾丸萎缩。

◆怎样穿牛仔裤才健康？

1、不买有异味的牛仔裤

不同材质的牛仔裤对人体健康的影响是不同的，所以最好购买质量好，有品牌的牛仔裤。另外，再闻一下是否有刺鼻的味道。

2、多次清洗新买的牛仔裤

多次清洗新买的牛仔裤可以降低裤子本身含甲醛的浓度，从而减少患皮肤病的几率。

3、定期给牛仔裤消毒

定期给牛仔裤消毒可以杀灭细菌，从而降低患上妇科炎症、尿路感染的疾病。

4、避免穿紧身牛仔裤

常穿紧身的牛仔裤易使下肢血液循环受阻，从而增加患上下肢疾病的几率，所以，为了健康着想，最好穿宽松点的牛仔裤。