39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 保健 > 大众保健 > 正文
综合
问医生

细数紧身牛仔裤的4大危害 怎样穿牛仔裤才健康？

保健文章排行榜
2017-10-14华龙网健康频道
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：牛仔裤永不过时，虽美丽但却给健康带来了隐患。长期穿紧身牛仔裤会给身体带来哪些伤害呢？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　牛仔裤，可以说是永不过时的单品了，几乎人手一条。虽然它能给人们在外观上带来美丽，但在健康问题上，却并非如此。如果长期穿紧身的牛仔裤会对身体造成一些伤害，下面一起来看看到底有哪些危害。

　　◆常穿紧身牛仔裤的危害

　　1、尿路感染

　　牛仔裤对于任何人群都是较受欢迎的，但常穿它，易使人患上尿路感染。由于女性与男性的生理结构的不同，女性患上这种疾病的几率会大于男性，因为女性的尿道口离肛门较近，易被大肠杆菌侵袭。

　　2、皮肤炎症

　　牛仔裤大多数都面料较厚，而且紧贴着我们的皮肤，其透气性能、散热性能就会很差。要是在天热的时候，长期穿着的话，很可能会热汗直流，皮肤呼吸就会受到阻碍，导致局部产生缺氧反应诱发皮炎皮疹等皮肤问题。

　　另外，90%以上的牛仔裤都会有褪色的现象，尤其是在清洗的时候，掉色更为严重。牛仔裤在漂色时会加入甲醛，它是化工物质之一，如果进入人体，易使人患上皮肤疾病。

　　3、妇科疾病

　　由于大部分牛仔裤不透气的特性，使得女性分泌物不易排出，再加上阴部空气流通较差，易使细菌不断滋生，从而导致妇科炎症的出现。

　　虽说妇科炎症治疗的周期较短，但如果后期不注重护理，或者还长期穿紧身牛仔裤，会造成妇科炎症的反复发作。

　　4、男性不育

　　常穿紧身牛仔裤会导致男性不育，因为裤子会紧紧地勒在腹股沟的位置，导致精索静脉回流严重受阻，静脉曲张的同时又导致睾丸的回流静脉受阻，于是就发生了“蛋疼”“蛋烧”。

　　精索静脉曲张引起男性不育有两个主要因素，一是静脉血的淤滞，导致睾丸的温度升高，干扰了生精能力；二是静脉血的反流淤滞大量代谢废物及毒性物质，影响睾丸功能。两大因素的共同后果可以导致不育，甚至睾丸萎缩。

　　◆怎样穿牛仔裤才健康？

　　1、不买有异味的牛仔裤

　　不同材质的牛仔裤对人体健康的影响是不同的，所以最好购买质量好，有品牌的牛仔裤。另外，再闻一下是否有刺鼻的味道。

　　2、多次清洗新买的牛仔裤

　　多次清洗新买的牛仔裤可以降低裤子本身含甲醛的浓度，从而减少患皮肤病的几率。

　　3、定期给牛仔裤消毒

　　定期给牛仔裤消毒可以杀灭细菌，从而降低患上妇科炎症、尿路感染的疾病。

　　4、避免穿紧身牛仔裤

　　常穿紧身的牛仔裤易使下肢血液循环受阻，从而增加患上下肢疾病的几率，所以，为了健康着想，最好穿宽松点的牛仔裤。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

↑点击去参与测试 拜拜粗腰肥大腿↑

男性不育

尿路感染枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：精血不足 精子凝集

并发症状：查看更多>>

相关检查：性别观察 不孕不育的免疫学检查

推荐用药：壮阳春胶囊

壮阳春胶囊

补肾壮阳，生髓益精。用于中老年...[详细]

￥6购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：程可佳 主任医师郭军 主任医师杨阿民 主任医师

石凤晶石凤晶
向我提问

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

牛仔裤 牛仔裤的危害

我来评论

已有0人评论  查看评论

保健热讯

寡人的健康纠结 名人健康老故事 冬季养生 健康豆知识

关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 教你刷牙的正确打开方式！

    刷牙是我们每日必做的小事，但讲究起来，刷牙也是一件关乎健康的“大事”。很多人对于饭前刷牙还是饭后刷牙这个问题拿捏不准，认为饭前饭后刷牙的理由都很充分，那么到底哪一种做法才...

    详情...
  • 头发没干透就睡觉 五大后果

    从小到大都听老一辈说，头发不干就睡觉会“惹头风”。其实，除了听不见摸不着的恐怖“头风”，湿发睡觉还会惹来五大严重后果...

    详情...
  • 你命长不长 看看耳朵就知道

    在民间，尤其三姑六婆嘴中，这一个人的耳朵还真是跟福气、长寿挂得上钩的。就连现代医学，也证明了耳朵与人的寿命有一定关系...

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
饮食 减肥 药品 育儿 问答 一周健康热点 保健热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈