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早晨起床是先刷牙呢？还是先喝水呢？正确答案是这个

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2017-09-0239健康网
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核心提示：每个人都知道早上起床喝一杯水是非常健康养生的行为，这些很简单的小习惯一旦坚持下来是对身体健康有很大的影响的。那早上起床是应该先刷牙还是先喝水呢？

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每个人都知道早上起床喝一杯水是非常健康养生的行为，这些很简单的小习惯一旦坚持下来是对身体健康有很大的影响的。那早上起床是应该先刷牙还是先喝水呢？

早晨起床之后喝水是一种健康的生活习惯，早起一杯水能够补充身体代谢失去的水分，同时还能促进排泄，有益于降低血的黏稠程度。早上一杯水还能促进血液循环，同时防止心脑血管疾病，这点对中老年人更有益哦！

早起之后喝水既能清肠又能帮助分解食物，但是很多人都忽略了一个小问题，就是喝水之前最好先刷牙。

晚上睡觉的时候牙齿上面很容易就残存了很多食物残渣跟污垢，这些残渣污垢会跟钙盐结合，然后就会沉积，那么这个时候就很容易造成菌斑跟牙结石了。所以呢如果起床没刷牙就直接喝水，那么就会把细菌带入到体内了。


那先刷牙再喝水，会不会一起床就把唾液里边的消化酶刷走呢？

实际上唾液里的消化酶不会那么容易被刷走的，只要不吃东西的时候消化酶是属于休息的状态的，不会自动消化掉。当我们在睡觉的时候唾液的分泌是很少的，所以产生的消化酶也是很少的。就算是刷牙的时候消化酶被刷走也是不影响到的，毕竟唾液产生的消化酶是很少的，它的消化作用也是很微小的。

早上起来第一杯水是喝白开水呢？还是淡盐水呢？

大多数人起床第一杯水都是白开水，只有少数人认为早起第一杯水要喝淡盐水。实际上如果喝盐水的话会令人更加口干的，在白开水中加盐会加重脱水，早晨喝淡盐水的话更使得血压升得更高。


如果是有便秘状况的人起床第一杯水最好就是喝蜂蜜水了，早上起床之后空腹喝水最好就是不要超过150毫升。

小编提醒：女性朋友如果养成喝温水的习惯，那以后手脚冰冷的问题也能慢慢改善了，大姨妈来报道的时间也会越来越准时了。

喝温水还能有清洁口腔的功效哦！

如果每次吃完饭之后能够用温水去漱口可以去掉口中残留的食物，在睡觉之后用温水漱口也能洗除口腔内的异味。温水是一种良性保护剂，不会刺激到口腔、咽喉等，还能清洁口腔环境，让你口腔环境更加清爽舒服。


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