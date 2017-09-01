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体检项目不能一概而论，但这几项人人都要查！

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2017-09-2339健康网
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核心提示：随着年龄的越来越大，身体的健康状况也是每年不一样的，体检的时候不要只选择最基础的体检项目，而应该根据年龄选择最适合自己的体检方案，全方面检查身体，才能达到体检预防疾病的效果。

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很多单位都会有体检安排，一到体检，就成了几家欢喜几家愁了，欢喜的是一年下来自己身体健康状况良好，愁的是很多人在这一年里可能多了脂肪肝、可能血压比去年高、可能这个值那个值比正常偏高，真是各人大有不同啊。

常规体检查什么：外科、内科、身高、体重、血压、眼科、耳鼻喉科、妇科等。

生化检验：血常规、血糖、血脂、乙肝五项、尿常规、甲状腺功能等化验检查。

几个比较关键的体检参考数值：

血压：一般来说，高压值在90mmHg到140mmHg之间，低压值在60mmHg到90mmHg之间为正常血压，高压或低压太高为高血压，太低则是低血压，需要密切观察。

血糖：主要看葡萄糖指标是否有超标，正常规范为3.9-6.1(单位mmol/L)，如果达到5.5附近则为血糖高的临界值，而5.5-6.1则为警戒值，需要注意复查、持续关注血糖问题。

血脂：主要是看总胆固醇的数值，总胆固醇值是否有超标，另外还包括低密度脂蛋白、甘油三酯是否超标。如果这几项数值虽然没有超标，但临界标准的高值，也要留意，离超标很近了。

甘油三酯的正常参考范围值为0.34-1.9(单位mmol/L)，达于1.5则为临界值，如果是在1.5-1.9之间，需要警惕偏高。

高密度脂蛋白的正常参考范围值为0.82-1.95(单位mmol/L)，女性如果达到1.2，男性达到1.1则为临界值，在临界值到1.95之间需要警惕。

不过，很多公司、单位的体检项目都一差不多类似，比如内科、外科等的一些基础项目，而针对不同性别、不同年龄阶段，集体体检项目一般都是没有的，因此，建议大家在参与公司体检的时候，自己也额外增加一些适用于自己的体检项目。


20岁到30岁：这个年龄段一般身体的健康状态都良好，除了常规的检查外，可以再做肝肾功能和胆固醇检查。

女性：做乳腺检查、盆腔、宫颈的检查，包括白带常规、宫颈刮片及妇科彩超等检查。

男性：生殖器官检查

30岁到50岁：如果不坚持运动的话，很多人的身体状况在35岁以后开始走下坡路了，这个年龄段，由于工作压力大、生活无规律成了常态，因此特别需要关注的是三高问题：血压、血糖和血脂，同时还应增加肠胃镜检查。

女性：乳腺检查、盆腔和宫颈检查，包括白带常规、宫颈刮片及妇科彩超等检查、卵巢检查。

男性：睾丸检查

肠胃镜检查可以每3年做一次，但如果家族有肠胃疾病遗传史的人应该每年做一次检查。

要做腹部B超，检查是否有脂肪肝、肝胆结石、肾脏结石、肝硬化等症状。

要做心电图：检查是否心脏早搏现象，心房、心室是否肥大，心脏供血是否不足等。

要做颈椎检查，尤其是长期在电脑前工作的人，做颈椎摄片，检查颈椎是否有增生、突起等异常现象。

吸烟者应该注意做胸部X光片检查，而长期饮酒者要注意肝部的检查结果。


50-60岁：这个阶段人身体器官开始缓慢衰老，尤其是女性的更年期多发于这个阶段，加之身体的钙也开始，因此特别要关注三高、肠道健康以及骨密度问题。体检也应该增加骨密度检查和肠胃道检查，包括结肠肺筛查。同时应该增加癌症筛查。

女性：盆腔检查

男性：前列腺检查

60岁以上：步入老年后，很多慢性疾病会“趁虚而入”，因此，需要把体检的关注点放在更多的专科检查上。除了之前每天都要做的肠道、骨密度、乳腺、盆腔和宫颈、前列腺等检查外，还应该增加这些项目。

脑部检查：脑溢血、脑梗塞虽然发病的年龄越来越年轻化，但目前来看大多数发病者还是在老年人中，因此每次体检最好增加一个脑部CT或磁共振检查，尤其是经常感觉到头晕眼花者。

心脏专科检查：普通体检的心电图很难查出早期心肌梗塞、冠心病等这类没有明显症状的疾病，因此每年可以去做一次心脏专科检查，尤其是有心脏病家族史的老年人。

眼底检查：眼底是唯一能直接观察到的全身所有活体血管的位置，做眼底检查可以了解血管是否硬货，如高血压动脉硬化，还能诊断视神经病变、视网膜病变以及肾病、血液病等各种内科和脑部的疾病。

随着年龄的越来越大，身体的健康状况也是每年不一样的，体检的时候不要只选择最基础的体检项目，而应该根据年龄选择最适合自己的体检方案，全方面检查身体，才能达到体检预防疾病的效果。


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