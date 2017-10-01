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秋吃阿胶至少调治10种病！可惜这5种人没口福

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2017-10-0139健康网
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阿胶，与人参、鹿茸并称“中药三宝”。其中的阿胶，自古就被看作“补血圣品”，是妇女挚友。最近在热播剧《那年花开月正圆》中，阿胶频频“露脸”，展示养病补身的惊人功效。剧中好几个角色生病后，都食用了阿胶粥。

眼下正值秋季进补好时机，阿胶粥适合哪些人吃？服用阿胶又有什么禁忌？听听广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁怎么说。

阿胶至少调治10种病症

阿胶是一种味甘性平的好药，归属肺、肝、肾经。女人吃阿胶有什么好处？

中医认为，阿胶具有补血滋阴，润燥，止血三大功效。因此大夫常用阿胶调治血虚萎黄、眩晕心悸、肌痿无力、心烦不眠、虚风内动、肺燥咳嗽、劳嗽咯血、吐血尿血、便血崩漏、妊娠胎漏等十大病症。

阿胶熬成粥更有利于吸收

由于阿胶是胶质类药，比较滋腻，吃下肚后不容易被肠胃消化吸收。唐梁表示，在阿胶入药或作为食疗时，加入陈皮、砂仁等药材可以帮助运化，促进阿胶的消化吸收。


阿胶可打粉冲服，也可以隔水炖。而将阿胶熬粥，唐梁认为更有利于吸收。

阿胶不能与什么同吃 

中药服用讲究配伍禁忌，有些东西不能与药材同时吃。比如吃阿胶，就要注意远离两种东西：


一不要喝茶，尤其是浓茶；

二不要吃白萝卜。

因为上述两种食物有可能会减弱阿胶的功效，吃其他进补药材也要避免吃它们。

这5种人没有吃阿胶的口福

唐梁说，阿胶对养血、止血特别好，正适合那些平时贫血、气血虚弱的人群食用。以下5种人则不大适合吃阿胶：

第一种：阿胶比较滋腻，正值感冒、咳嗽、腹泻患病期间，以及脾胃虚弱、痰湿、湿热体质的人都不宜食用。

第二种：阿胶之于女人养血养颜，但是在月经期间、生孩子后恶露还没有干净，这两个特殊时间最好不要吃阿胶。因为阿胶的止血作用会妨碍瘀血的顺利排出，导致瘀血排出不干净。

第三种：患有高脂血症、高血压或中风不宜吃阿胶。因为阿胶是滋腻补品，可以增加血液的粘稠度，加重瘀滞，诱发血栓。

第四种：皮肤过敏，过敏体质，比如荨麻疹患者吃阿胶，当心诱发或加重过敏。

第五种：自身免疫性疾病患者也要慎吃阿胶。由于食用阿胶可以激活抗体，对红斑狼疮等自身免疫性疾病恢复不利，很可能会加重病情。（通讯员：黄月星）


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