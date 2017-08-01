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糖尿病居然跟那么多癌症有关，你都了解吗？

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2017-08-1839健康网黄丽蓉
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核心提示：癌症有着越来越高的发病率，一部分人如果患了某种病，就害怕会跟癌症有关系。这种想法确实是有些杞人忧天了，不过一些常见的病确实会跟癌症有关系。

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癌症有着越来越高的发病率，一部分人如果患了某种病，就害怕会跟癌症有关系。这种想法确实是有些杞人忧天了，不过一些常见的病确实会跟癌症有关系。

1.肝炎

虽然“只要患有病毒性肝炎的人活的时间够长，他们最终必然会患上肝癌”这种说法太绝对了，但是它确实是诱发肝癌最主要的一个原因。所以，高危人群务必要定期去医院做检查。

2.慢性溃疡性疾病

口腔溃疡胃溃疡非常常见，因此很多人不把它们当回事。然而，有专家指出，长期存在着慢性溃疡有发生癌变的可能性。一般情况下，口腔溃疡在经过适当的治疗后，七到十天就可以痊愈，但是假如在同一个地方的溃疡几个星期甚至一个月还没好的话，就有很大的可能性与口腔癌有关了。同样，假如胃溃疡反复发作，胃黏膜反复被破损刺激，就有恶变的可能性，引发胃癌。


3.糖尿病

有研究表明，与没有患糖尿病的人相比，患有糖尿病的人患癌症的几率比较高，较为明显的癌症有子宫内膜癌、乳腺癌、前列腺癌、胰腺癌、结肠癌等。针对这种情况，罗荣城分析认为，这跟患有糖尿病的人中患有肥胖症的几率高有关系，还跟高血糖有关系。另外，有研究显示，增加血胰岛素水平的降糖药也存在着提高患者患上癌症几率的可能性。

4.胃肠道息肉

很多胃肠道癌是由息肉变化发展而来的，特别是腺瘤性结肠息肉，癌变的几率会更加高。有调查显示，与一般人相比，结肠息肉患者患结肠癌的几率要高三到五倍，多发的人可高出十倍。专家表示，大小、类型、数目等因素都可能会影响胃肠道息肉癌变，一经确诊就应该马上治疗。


5.宫颈糜烂

有调查显示，与没有宫颈糜烂的人相比，有宫颈糜烂的女性患宫颈癌的几率明显比较高。专家指出，宫颈癌的症状类似于宫颈糜烂，所以极易被忽视，需要特别留意。

6.乳腺囊性增生

根据统计，在腺瘤样增生长期好不了的病例中，大概有百分之二十可恶变，囊性乳腺增生的女性患乳腺癌的几率是健康人的四倍。因此，为了能够尽早发现是否癌变，患有乳腺囊性增生的人要定期到医院做检查。

7.甲状腺结节

年龄、性别和颈部放射线照射史会影响甲状腺结节的发生。根据统计，与男性相比，女性甲状腺结节的发病率是其四倍。在大多数情况下，多发性甲状腺结节是良性；而单个甲状腺结节更偏向为恶性。所以，一旦发现甲状腺有肿块，应该及时到医院就诊。


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