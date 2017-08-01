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防辐射植物真的有用吗？

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2017-08-1239健康网
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核心提示：仙人掌素来被标上防辐射植物在网络上大卖，这种防辐射植物真的有用吗？其实不然，从科学上谈，仙人掌并没有防电脑辐射的功效。

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　　办公族久对电脑难免受辐射影响，为了减轻辐射，有人在桌上摆上了防辐射植物，如仙人掌、绿萝等植物。那么，这些防辐射植物真的有效吗？是心理安慰还是真有用途？

　　仙人掌素来被办公室人群追捧，认为仙人掌的防辐射功效很大。这个流言的传出，与仙人掌的生长环境沙漠关系密切，其吸收太阳的紫外线能力那么强，想必吸收辐射也不弱。然而，紫外线和辐射完全不同，所以从科学上谈，仙人掌没有防电脑辐射的功效。

　　除了仙人掌，还有很多种标注“防辐射”的绿色植物在花卉市场上售卖，园林专家称有些仅为广告性质，并没有实质防辐射功效。

　　植物虽没有防辐射功效，但净化功效还是又得。受证实的有净化功效的花卉有吊兰、常青藤、冷水花等，可以吸收甲醛和苯等有毒气体，帮助装修后的家具更快除味，有着良好的净化效果。

　　有些香味浓郁的植物不但不能净化空气、防辐射，长期使用还会影响身体的健康。比如百合花、夜来香茉莉花等。所以，家里种一两盆香花足矣。

　　对于电脑辐射其实也不用过分担心，传统的显示器可能会放射出少量的紫外线，但目前大多数人用的是液晶显示器，屏幕本身并没有辐射，后面的灯管能产生少量辐射，和小灯泡的辐射差别不大。所以，电脑辐射不用过度担心。

　　另外，显示屏上最好有电脑专用滤色板，以减少电磁波发射。电脑在使用时亮度别调得太高，亮度越高电辐射就越强，亮度越低电辐射就越弱。但是，如果亮度太低，眼睛很容易疲劳，也是得不偿失的。

　　说了这么多，无非告诉你，电脑辐射影响健康的可能性是很低的，别再买那么多仙人掌或洗脸除辐射了，这些行为仅能美化办公桌和按摩你僵硬的面部肌肉，其他用处不大。

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