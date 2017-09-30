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长期失眠怎么办？小妙招轻松解决

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2017-09-30太平洋时尚网
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核心提示：长期失眠怎么办？失眠会导致睡眠不足，进而影响白天的工作和学习等活动。

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　　长期失眠怎么办？失眠会导致睡眠不足，进而影响白天的工作和学习等活动。

　　长期失眠怎么办？

　　一、平常而自然的心态

　　出现失眠就不必过分的担心，你越是紧张，越是强行入睡，结果会适得其反的。有些人对连续多天出现失眠更是紧张不安，认为这样下去大脑得不到休息，不是短寿，也会生病的。其实这类担心所致的过分焦虑，对睡眠本身及其健康的危害更大。因此大家应保持一个自然的心态，对缓解失眠是很有帮助的哦。

　　二、寻求并消除失眠的原因

　　造成失眠的因素非常多，前已提及，只要稍加注意，是不难发现的。原因消除，失眠即自愈，对因疾病引起的失眠症状，应要及时求医。不能认为：失眠不过是个小问题，算不了病而延误治疗时间。

　　三、饮热牛奶

　　睡前喝半小时喝半杯热牛奶，牛奶的营养价值高，其所含的全面营养对心脑器官，综合调节神经、内分泌以及免疫系统功能有很大的帮助。很多白领为何失眠到天亮，作用在于紊乱的交感神经系统所至的，睡前和牛奶可平衡人体新陈代谢中出现的各种生理失调，增强免疫力，调节肌体对外界的应变的能力，消除引起失眠和忧郁的内在病因，快速解决失眠带来的抑郁情况，失眠多梦。从而促使人体安稳入睡。

　　四、身心松驰，有益睡眠

　　睡前到户外散步一会儿，放松一下精神，上床之前洗个澡或用热水泡泡脚，然后就寝，对顺利入眠是有百利而无一害的。诱导人体进入睡眠状态，有许多具体方法，例如：放松功，已在民间流传，建议大家可以借助。此外，再介绍两种简而易行之法：

　　A、鸣天鼓法。上床后，仰卧闭目，左掌掩左耳，右掌掩右耳，用指头弹击后脑勺，使呼之听到呼的响声。弹击的次数到自觉微累为止。停止弹击后，头慢慢靠近睡枕，两手自然的安放于身体两侧，便会很快入睡了。

　　B、闭目入静法。上床之后，先合上双眼，然后把眼睛微微张开一条缝，保持与外界有些接触，虽然，精神活动仍在运作，但是交感神经活动的张力已大大下降，诱导人体渐渐进入睡意蒙胧状态。


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