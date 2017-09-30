核心提示：白蛋白偏高的原因，白蛋白是人体内部的一种物质，它的存在与我们的身体健康是息息相关的，无论是偏高还是偏低都会给我们的健康造成很大的危害。那么你知道白蛋白为什么会偏高吗，白蛋白偏高的原因是什么呢，白蛋白有什么作用呢？

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白蛋白偏高的原因，白蛋白是人体内部的一种物质，它的存在与我们的身体健康是息息相关的，无论是偏高还是偏低都会给我们的健康造成很大的危害。那么你知道白蛋白为什么会偏高吗，白蛋白偏高的原因是什么呢，白蛋白有什么作用呢？

白蛋白偏高的原因 这些原因导致白蛋白高

白蛋白又称清蛋白，是由肝实质细胞合成，在血浆中的半衰期腹泻约为15-19天，是血浆中含量最多的蛋白质，占血浆总蛋白的40%-60%。其合成率虽然受食物中蛋白质含量的影响，但主要受血浆中水平调节，在肝细胞中几乎没有储存，在所有细胞外液中都含有微量的白蛋白。

关于白蛋白在肾小球中的滤过情况，一般认为在正常情况下其量甚微，约为血浆中白蛋白的0.04%，按此计算每天从肾小球滤过液中排出的白蛋白即可达3.6g，为终尿中蛋白质排出量的30-40倍，可见滤过液中多数白蛋白是可被肾小管重新吸收的。有实验证实白蛋白在近曲小管中吸收，在小管细胞中被溶酶体中的水解酶降解为小分子片段而进入血循环。白蛋白可以在不同组织中被细胞内吞而摄取，其氨基酸可被用为组织修补。

偏高的原因

1、肾脏疾病

主要见于血液浓缩而导致相对性的增高，比如大量出血、严重的烧伤、肾脏疾病等。

2、脱水、腹泻、高热等等急剧失水的情况

可以这么说，血水是一种溶液，当溶液中的水减少，而白蛋白这种溶剂不变，便会出现白蛋白浓度偏高。

3、受到蛋白质摄入量的影响

如果检查者每日摄入的蛋白质过高，也会导致白蛋白升高。

白蛋白的作用

(1)维持血浆胶体渗透压的恒定

白蛋白是血浆中含量最多、分子最小、溶解度大、功能较多的一种蛋白质。

(2)血浆人血白蛋白的运输功能

血浆白蛋白能与体内许多难溶性的小分子有机物和无机离子可逆地结合形成易溶性的复合物，成为这些物质在血液循环中的运输形式。由此可见白蛋白属于非专一性的运输蛋白，在生理上具有重要性，与人体的健康密切相关。人血白蛋白，适用于低蛋白血症的防治，治疗肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。

(3)血浆白蛋白的其它生理作用

血浆中白蛋白的含量远比球蛋白多，亲水作用又比球蛋白大，这使血浆中的白蛋白对球蛋白起到一种胶体保护的稳定作用。当肝脏功能障碍引起白蛋白合成不足时，可使血浆球蛋白失去胶体保护作用，稳定性下降。

血浆球蛋白的稳定性下降，将严重影响这些物质在体内的代谢、利用，引起相应的症状。此外，白蛋白还是人体内一种重要的营养物质。白蛋白在血浆中也不断地进行着代谢更新，血浆白蛋白分解产生的氨基酸，可用于合成组织蛋白，氧化分解以供应能量或转变成其它含氮物质。

具有活性的激素或药物当与白蛋白结合时，可以不表现其活性，而视为其储存形式，由于这种结合的可逆性和处于动态平衡，因此在调节这些激素和药物的代谢上，具有重要意义。

白蛋白是具有黏性、胶质性的物质，在人体内遇到重金属离子时，会自动与重金属离子结合，由排泄系统排出体外，起到解毒的作用。因此，食用含白蛋白丰富的食物，可避免重金属离子的吸收而中毒。白蛋白对胃壁还有保护作用。

白蛋白不仅会偏高，而且会因为其他原因产生偏低的情况，而这种情况也是需要我们加强警惕的。



