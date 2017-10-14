晕车究竟是何原因？它真的无法彻底治愈吗？

核心提示：我们每天都在使用身体，但是你真的了解它吗？要想让身体更好地为我们服务，就必须先了解熟悉人体的结构与秘密。今天，让我们一起来探索未知的身体！

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开栏的话：

我们每天都在使用身体，但是你真的了解它吗？要想让身体更好地为我们服务，就必须先了解熟悉人体的结构与秘密。今天，让我们一起来探索未知的身体！

本期秘密：

为什么有人会晕车？晕车的原理是什么？前庭失衡跟晕车的发生有关吗？如何克服晕车症状？

团体出游好开心！可大胸妹一想到外出游玩需要换乘大巴车，一阵眩晕呕吐感就涌上心头。从小到大只要一坐上大巴车，大胸妹的胃内就不禁翻江倒海，如果不随身带几个呕吐袋，旅行简直无法继续下去。

为什么会晕车？

坐车不久就会感觉到头晕，我们将此种症状称为“晕动症”（motion sickness， MS），它是由摇摆、颠簸、旋转、加速等外部运动所致疾病的统称。其根本原因，是由植物神经调节障碍所引起。WHAT？什么叫“植物神经”？它跟晕车的关系到底是什么呢？

所谓植物神经，是内脏功能中的运动神经，又被称为“自主神经”。根据植物神经的功能和药理特点，我们可在将其细分为交感神经和副交感神经。交感神经主要分布于内脏、心血管和腺体，而副交感神经则脑神经节、神经索或脑和脊髓以及它们之间的连接成分组成。

在正常状态下，交感神经和副交感神经功能相反，相互制约，能很好的平衡身体的生理活动。需要说明的是，整个植物神经系统作为一个大的人体控制系统，对人体的调控是无意识的。它主要控制的是心率，消化， 呼吸速率，，瞳孔反应，，排尿以及性冲动等应激反应。

无意识调控的意义何在呢？就是人体无法对其进行有效控制。看到喜欢的小哥哥小姐姐，会不由自主的心跳加快，这就是无意识的应激调控了。

反观晕车，当你体外受到的刺激与你的中枢神经发生冲突时，植物神经就会开始进行无意识调控，他会以人体的激烈反应方式来对这种不适做出反馈，此时你就会发生呕吐、头晕等症状。

晕车时的眩晕感跟前庭失衡有关吗？

当晕车袭来时，我们首先会感受到是眩晕感，而眩晕就是人体平衡系统功能紊乱的表现。那么人体平衡系统主要由哪些部分组成呢？感受器、传入神经、平衡中枢、传出神经和效应器，共同构成了人体的平衡系统。内耳的前庭就是人体平衡系统的主要神经末梢感受器官。

只要组成部分中的任何一处向中枢神经传递的信号与其他部位不一致，眩晕感就会随之而来。当汽车发动时，作为维持人体平衡功能的主系统，内耳的前庭系统极易发生失衡感，随之而来的就是车内止不住的眩晕感。

如何才能克服晕车症？

针对上文中提及的两种晕车原因，我们可以从这两大方面来克服晕车带来的不适感。

首先，针对植物神经系统无意识的调控问题，我们可以通过调整呼吸来进行解决。我们日常采用的为胸式呼吸，也就是吸气时腹部变小而呼气时腹部变大，而调整后的呼吸为腹式呼吸，即吸气时腹部变大而呼气是腹部变小。通过此种方式来改善植物神经系统的调节状况，以达到减轻眩晕的效果。

其次，加强前庭的致晕练习。当同一种刺激反复进行时，感受器官对其的应激反应就会相应减弱。我们可以不断给予前庭以眩晕刺激，如像小彩旗一样进行高强度的旋转，进而使前庭的致晕阈值得到提升。当致晕阈值加大，我们遇到车内轻微的晃动时，也就不会体会到晃动感会极其的令人不适了。

你是晕车晕船晕机患者吗？你的症状是如何得到改善的呢？