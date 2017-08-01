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经常掏耳朵更好？这么做反而会伤害耳朵！

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2017-08-1339健康网黄丽蓉
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核心提示：因为有了耳朵，我们才能够听到这个世界上各种美妙的声音，然而日常生活中却有很多噪音在损害耳朵的健康。有研究显示，接近百分之四十的听力障碍离不开噪音的伤害。

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因为有了耳朵，我们才能够听到这个世界上各种美妙的声音，然而日常生活中却有很多噪音在损害耳朵的健康。有研究显示，接近百分之四十的听力障碍离不开噪音的伤害。我们该如何避免受到噪音的伤害，来保护我们的耳朵呢？让我们一起来看看专家推荐的八种方法吧！

远离噪音危害的护耳的八大法则

法则一：听MP3掌握“60-60”原则

这个保护听力的方法是被国际公认的。用耳机听音乐的时候，音量一定要低于最大音量的百分之六十，不间断地听音乐的时间不要超过六十分钟。另外，头戴式的耳机是做好的选择，因为与耳塞式耳机相比，它对听力的损伤没有那么大，在嘈杂的环境中，最好不要使用耳机来听音乐。

法则二：噪音环境下用防护耳塞

对于那些必须工作或者生活在充满噪音的环境（如机场、建筑工地）的人，可以通过戴防护耳塞来起到阻隔一些噪音的作用。倘若临时没有办法找到耳塞，可以暂时先用棉花球、纸球来代替，也能起到一定的保护作用。


法则三：合理饮食、锻炼身体

维生素B1、维生素B2、维生素B6以及维生素C对听觉细胞能够起到很好的保护作用。因此，我们可以选择适当地补充维生素补充剂，亦可以多食用粗粮、蛋类、蔬菜、水果等食物。除此之外，如今的人工作竞争大、压力负担大，应该适当地去运动锻炼身体，让心情愉悦开心。

法则四：开快车别开窗

美国广播公司指出，把汽车的窗户开得过大，开快车的时候出现的风噪音以及开慢车的时候的交通噪音都是造成听力损伤的重要原因。

法则五：别频繁掏耳朵

在掏耳朵的时候，棉棒便是最适宜的工具，轻轻地在外耳道口旋转，接着让耳朵往下，自行把耳屎排出。注意不要用指甲、卡子这类尖锐的东西来挖耳朵；挖耳朵也不能过于频繁，正常情况下，每周一次就行。


法则六：住在马路旁，别装推拉窗

宋广生，作为我国室内环境质检中心的主任，他指出，推拉窗的隔音效果远远不及密封较好的平开窗。另外，可以选择将一些绿色植物摆放在窗边。

法则七：电视机、耳机的音量不宜过大

这些音量最好是柔和、不刺耳的；在嘈杂噪声环境中，也不要听耳机。

法则八：对于经常戴耳机的人，一旦出现了头晕、耳痛等症状，应该暂时不用耳机

一旦出现耳鸣和听力下降的症状，就要及时前往医院就诊。


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