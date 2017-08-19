核心提示：用醋泡脚的好处有哪些？其实醋不仅可以拿来食用，在平时还可以拿来泡脚。
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用醋泡脚的好处有哪些？其实醋不仅可以拿来食用，在平时还可以拿来泡脚。
用醋泡脚的好处
对于这种食物佐料，我们经常是用来搭配饺子或者面条食用，却完全不知道陈醋可以用来泡脚。现在我们希望大家可以好好来了解一下文章介绍的好处，正确的使用陈醋的药用价值。
用陈醋泡脚方法很简单，就是把脚浸泡在用热水加热的陈醋中进行的。陈醋泡脚比仅使用热水泡脚更能从内部温暖身体，是发汗的保健方法。陈醋中富含温泉中的有效成分——钙和镁等矿物质。因此使用陈醋进行足浴，就像泡温泉一样能够从内部温暖身体。
用醋泡脚的好处 热水泡脚放醋的好处是什么
陈醋泡脚比仅使用热水泡脚更能从内部温暖身体，是发汗的保健方法。陈醋中富含温泉中的有效成分--钙和镁等矿物质。因此使用陈醋进行足浴，就像泡温泉一样能够从内部温暖身体。 另外，陈醋的酸能够中和偏碱性的皮肤病变部位，防止感染。而且，陈醋中含有的氨基酸会改善皮肤，使肌肤更加美丽。
进行陈醋足浴，陈醋会逐渐浑浊。这是废物逐渐被排出的证据。陈醋中含有的氨基酸从皮肤浸入，促进导致僵硬和疼痛的毒素排出。体内存积的毒素被排出后，因毒素而受到损害的身体代谢功能和循环系统就能恢复正常。免疫力提高，自然治愈力也能得到提高。这种解毒效果加上温热效果，顽固的肩部僵硬会变得轻松。
把脚盆的热水放入2茶匙的大蒜醋、苹果醋或彩椒醋， 可让沉重酸痛冰冷的双脚获得纾缓， 促进血液循环， 帮助酣睡， 预防静脉曲张; 经常用醋泡脚， 杀菌抗菌， 有助消除霉菌、脚癣、皮肤病。有的人喜欢用醋泡脚，有足跟骨刺的可用醋泡脚，因为醋能够渗透到皮下组织，起到软化骨的作用。健康人最好不用。用醋泡脚有起到预防感冒的作用。
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